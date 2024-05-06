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Верховенство права у Польщі: ЄС більше не бачить ризиків

Степан Смишляєв
6 травня 2024 р.

Брюссель вирішив припинити провадження щодо Польщі, розпочате 2017 року через порушення принципу верховенства права. За словами Урсули фон дер Ляєн, це стало можливим завдяки реформам уряду Дональда Туска.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія вирішила припинити провадження щодо Польщі через порушення принципу верховенства праваФото: REUTERS

Європейська Комісія у понеділок, 6 травня, завершила аналіз ситуації з верховенством права у Польщі. Вона вирішила відкликати застереження, висловлені ще в 2017 році, які стали підставою для застосування статті 7 Лісабонського договору (договір про ЄС), що потенційно могло призвести до позбавлення Польщі права голосу в Раді ЄС.

"Комісія вважає, що більше не існує очевидного ризику серйозного порушення верховенства права в Польщі в розумінні статті 7 Договору про Європейський Союз", - йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Порушення верховенства права у Польщі

У 2017-2018 роках Єврокомісія почала декілька проваджень відносно Польщі у зв'язку з суперечливим судовими реформами в країні. Тоді в ЄС заявили, що ситуація в Польщі свідчить про "чітку загрозу серйозного порушення" європейських цінностей, включаючи принцип верховенства права.

Також перестороги з боку ЄК викликала відмова польської влади виконувати окремі рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

У підсумку Єврокомісія вирішила вперше в історії ЄС застосувати процедури згідно зі статтею 7 Лісабонського договору. Втім, тоді представники правлячої у Польщі партії "Право і справедливість" зайняли принципову позицію і заявили, що не відмовлятимуться від суперечливих реформ.

Польща розробила план виправлення ситуації із верховенством права

Як зазначається у повідомленні Єврокомісії, тепер Польща започаткувала низку заходів для усунення занепокоєння щодо незалежності системи правосуддя і зобов'язалася виконувати всі рішення Суду ЄС і ЄСПЛ, що стосуються верховенства права, включаючи незалежність судової влади.

Зважаючи на ухвалений Варшавою у лютому плану дій і перші конкретні кроки для його реалізації, ЄК дійшла висновку, що більше немає явного ризику серйозного порушення верховенства права в цій країні.

Фон дер Ляєн: Результат наполегливої праці Дональда Туска

Єврокомісія поінформувала Раду ЄС та Європейський парламент про свою оцінку і намір відкликати свої пропозиції від 2017 року, тим самим закриваючи процедуру статті 7 договору ЄС.

"Я вітаю прем’єр-міністра Дональда Туска та його уряд із цим важливим проривом. Це результат їхньої наполегливої праці та цілеспрямованих реформаторських зусиль. Триваюче відновлення верховенства права в Польщі є визначним для польського народу і для нашого Союзу в цілому", - наголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), коментуючи це рішення.

У Варшаві привітали висновки Єврокомісії. "Це, безсумнівно, хороша новина для Польщі. Вона зміцнює позиції Польщі в Європейському Союзі і робить нас сильним гравцем", - зазначила міністерка фінансів і регіональної політики Катажина Пелчиньска-Наленч, яку цитує AFP.

Очікується, що позитивну оцінку Єврокомісії представлять 21 травня, на засіданні Ради ЄС у Брюсселі, після чого країни-члени визнають процедуру за статтею 7 договору про ЄС безпідставною, і Єврокомісія формально її припинить, зазначає "Польське радіо".

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