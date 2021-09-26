Великобританія екстрено видасть 5 тисяч робочих віз водіям вантажівок

Уряд Великобританії на тлі проблем з поставками продовольчих товарів і бензину в країні має намір видати 10500 робочих віз іноземним робітникам, в тому числі 5000 водіям вантажних автомобілів і 5500 фахівцям з переробки м'яса птиці. Таку заяву міністерство транспорту Сполученого Королівства зробило ввечері у суботу, 25 вересня.

Очікується, що володарі цих віз зможуть працювати в країні до 24 грудня і таким чином допоможуть своєчасно, до Різдва, заповнити товарами полиці британських супермаркетів і магазинів іграшок, повідомляє інформагенція dpa.

Профспілка: не вистачає близько 100 тисяч водіїв

За даними профспілки Road Haulage Association, в Сполученому Королівстві сьогодні не вистачає близько 100 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Саме через це останнім часом полиці супермаркетів по всій країні деколи виявлялися порожніми, а водії стикалися з нестачею пального на заправках.

Однією з причин нестачі кадрів стало викликане Brexit скорочення кількості громадян ЄС, які працюють у Великобританії, а також тривала перерва в школах з навчання водіїв через пандемію COVID-19, пояснює газета The Financial Times.

Заходи боротьби з браком водіїв вантажівок в Великобританії

25 вересня міністерство транспорту Великобританії опублікувало лист на своєму сайті, копії якого найближчим часом отримають водії вантажних машин, які вийшли на пенсію. Лист інформує про брак водіїв вантажівок на ринку праці і про можливості працевлаштування для них.

Охочим повернутися до роботи пенсіонерам обіцяють "привабливу зарплату, більше можливостей для гнучкого графіка, заздалегідь обумовлений обсяг годин, роботу на повний і скорочений день".

Іншим заходом, спрямованим на боротьбу з браком водіїв вантажівок у Великобританії, повинна стати субсидія міністерству освіти обсягом 10 мільйонів фунтів (11,7 мільйона євро в перерахунку), призначена для підготовки трьох тисяч водіїв з правами категорії C.

Водночас в Асоціації британських торгових палат вважають недостатніми заходи уряду у боротьбі з браком водіїв великовантажних автомобілів.

"Це як носити воду в наперстку, щоб загасити багаття", - заявила глава асоціації Рубі Макгрегор-Сміт. "Навіть якщо ці короткострокові можливості залучать максимальне число людей, які можуть отримати роботу за цією схемою, цього буде недостатньо, щоб вирішити проблему ланцюжків поставок в тому масштабі, якого вона досягла", - підкреслила експертка.

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