Борис Джонсон зробив перестановки в британському уряді, змінив главу МЗС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на тлі падіння ретингу його Консервативної партії здійснив у середу, 15 вересня, перестановки в уряді країни. Найвагомішою зміною став перехід міністра закордонних справ Домініка Рааба на посаду очільника міністерства юстиції. Крім того, він отримав посади віце-прем'єр-міністра та лорда-канцлера.

Наступницею Рааба на чолі МЗС стала Елізабет "Ліз" Трасс, яка до цього очолювала міністерство зовнішньої торгівлі, повідомив глава британського уряду в своєму мікроблозі Twitter. Трасс користується популярністю у Консервативній партії, яку здобула після укладення кількох успішних міжнародних торговельних угод після Brexit.

Жорстка критика на адресу Рааба

Домінік Рааб втратив престижну посаду міністра закордонних справ на тлі жорсткої критики на його адресу протягом останніх тижнів. Під час стрімкого наступу радикального ісламістського руху "Талібан" в Афганістані політик вирішив спершу не переривати своєї відпустки на Криті. У результаті відправлені в британське МЗС тисячі електронних листів з проханням про допомогу і евакуацію залишилися без відповіді, вказує агентство Reuters. Посада очільника міністерства юстиції вважається певним пониженням.

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Крім того, внаслідок перестановок у британському уряді втратили посади міністр юстиції Роберт Бакланд, міністр освіти Гевін Вільямсон і міністр житлового будівництва, у справах регіонів і місцевого самоврядування Роберт Дженрік. Наступником Дженріка став давній соратник британського прем'єра Майкл Гоув. Міністром освіти натомість став Надім Захаві, який раніше відповідав за кампанію з вакцинації від коронавірусу на посаді державного секретаря.