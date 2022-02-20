Велика сімка: Росія має вплинути на "ЛНР" та "ДНР" для деескалації

Країни Великої сімки (G7) стурбовані тим, що "постановочні інциденти" може бути використано як привід для можливої ​​військової ескалації навколо України. Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ країн G7, оприлюдненій у суботу, 19 лютого, в Мюнхені, де відбувається конференція з безпеки.

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"Росія має використовувати свій вплив на самопроголошені республіки з метою стриманості та деескалації", - наголошується в документі. Представники G7 констатували, що зростання кількості порушень режиму припинення вогню уздовж лінії зіткнення на Донбасі останніми днями викликає серйозне занепокоєння.

G7 засудила роздавання Росією паспортів жителям Донбасу

"Ми засуджуємо використання важкого озброєння та невибіркові обстріли мирних районів, які є очевидним порушенням мінських угод. Ми також засуджуємо, що РФ продовжує роздавати російські паспорти жителям неконтрольованих урядом районів України. Це явно суперечить духові мінських угод", - наголошується в заяві.

Велика сімка рішуче підтримує Спеціальну моніторингову місію Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), спостерігачі якої відіграють ключову роль у зусиллях деескалації. Цій місії має бути дозволено виконати свій мандат на Сході України у повному обсязі без обмежень її діяльності та свободи пересування, зазначили у G7.

"Судитимемо про Росію за її справами"

Представники G7 очікують, що Росія скоротить військову присутність біля кордонів України, і констатують, що поки не бачили жодних доказів цьому. "Ми судитимемо про Росію за її справами", - зазначили глави зовнішньополітичних відомств Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції, Японії, а також високий представник ЄС.

Представники G7 також підтвердили прихильність до мирного та дипломатичного вирішення нинішньої кризи. Москву закликали розпочати консультації в рамках діалогу США-Росія зі стратегічної стабільності, Ради НАТО-Росія та ОБСЄ. Окрім того, глави МЗС G7 високо оцінили діалог ОБСЄ з європейської безпеки і висловили тверду надію, що "Росія візьме в ньому конструктивну участь".

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Мюнхенська конференція з безпеки в умовах ескалації навколо України

Мюнхенська безпекова конференція проходить в умовах нової ескалації навколо України. Москва ще кілька місяців тому підвела до українських кордонів десятки тисяч військовослужбовців та військову техніку. У Києві та на Заході вбачають у цьому загрозу прямого воєнного вторгнення в Україну. Москва заперечує наявність таких планів і звинувачує країни Заходу в озброєнні Києва та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

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За останні місяці, за оцінкою США, Росія збільшила чисельність військ на кордоні з Україною до 190 тисяч. Президент США Джо Байден 18 лютого висловив упевненість у тому, що російський лідер Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення на українську територію "наступного тижня, найближчими днями".