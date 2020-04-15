 Велотурнір Tour de France перенесли через пандемію COVID-19 - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Велотурнір Tour de France перенесли через пандемію COVID-19 - ЗМІ

Щорічний багатоденний велотурнір Tour de France перенесли з червня на серпень через COVID-19. Змагання почнуться у Ніцці 29 серпня і завершатсья 20 вересня на Єлисейських полях у Парижі, повідомляють ЗМІ.

Учасники змагань Тур де Франс у 2019 році

Учасники змагань Тур де Франс у 2019 році

Багатоденні велосипедні перегони Tour de France у Франції через пандемію нового коронавірусу не зможуть відбутися за планом. Вони мали розпочатися 27 червня і завершитися 19 липня, однак влада Франції оголосила про подовження заборони масових заходів щонайменше до середини липня. 

У вівторок, 14 квітня, стало відомо, що початок змагань, імовірно, перенесли на 29 серпня. Очікується, що цього дня вони розпочнуться у Ніцці і закінчаться 20 вересня на Єлисейських полях у Парижі, повідомляє видання Le Dauphiné libéré з Гренобля, що на південному сході Франції. За даними виданя, організатори Tour de France мають оголосити про своє рішення в середу, 15 квітня.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон продовжив обмежувальні заходи у країні до 11 травня. У своєму телезверненні до населення днями від заявив, крім того, що масові заходи в країні будуть можливими найраніше в середині липня.

Згідно з даними Університету імені Джонса Хопкінса, у Франції офіційно зареєстрували 131,3 тисяч випадків інфікування новим коронавірусом. Серед них - 15,7 тисяч жертв та 29,1 тисяч випадків одужань від хвороби COVID-19, яку викликає вірус. У вівторок влада країни оголосила про 762 смертей внаслідок захворювання протягом доби - найбільше число від початку епідемії у Франції.

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