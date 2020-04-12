Макрон продовжив обмежувальні заходи у Франції на один місяць

Суворі обмежувальні заходи у Франції подовжені до 11 травня. Про це у понеділок, 13 квітня, заявив президент Еммануель Макрон у своєму третьому телевізійному зверненні до нації від початку пандемії COVID-19.

Він нагадав, що лікарні в регіоні Гранд-Ест та в Парижі, як і раніше, переповнені. Макрон подякував усім, хто дотримується обмежувальних заходів, і зауважив, що це нелегко, коли живеш у маленькій квартирі.

Суворі обмежувальні заходи у Франції були запроваджені 17 березня. Французам дозволено залишати домівки тільки у невідкладних справах. Здійснювати прогулянки і займатися спортом дозволено одну годину на день в радіусі одного кілометра від будинку.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), від наслідків зараження коронавірусом станом на вечір 13 квітня у Франції пішли з життя 14 986 людей.

Між тим генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус заявив, що остаточно зупинити поширення коронавірусу буде можливо лише за наявності ефективної вакцини проти нього. За його словами, глобальна взаємопов'язаність означає ризик повторної активізації коронавірусу, що призведе до нової хвилі пандемії COVID-19.