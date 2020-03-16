Париж спорожнів: у Франції почали діяти "найсуворіші обмеження в Європі"

У рамках боротьби з поширенням нового коронавірусу у Франції набули чинності анонсовані напередодні владою суттєві обмеження на пересування людей. З опівдня вівторка, 17 березня, жителям країни дозволяється виходити на вулицю тільки з професійних або медичних причин, а також для купівлі товарів першої необхідності і ліків. Обмеження діятимуть щонайменше 15 днів.

Також залишати помешкання дозволяється у разі "нагальних родинних причин" - наприклад, для догляду за немічним родичем або дітьми, оскільки школи і дитячі садки закриті по всій країні з понеділка. Дозволяються нетривалі заняття спортом неподалік від дому, якщо вони не проводяться в групі, а також вигул собак, повідомляє агенція новин AFP.

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Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер назвав заходи "найсуворішими в Європі". Він додав, що всі "заходи в групах заборонені". У якості прикладів він навів спільні обіди в колі великої родини, перегляд телевізійних програм у широкому колі або ігри в карти з друзями.

Контролюватимуть дотримання обмежень майже 100 тисяч співробітників поліції, зазначив Кастанер. За порушення громадянам загрожують штрафи в розмірі 135 євро.

Нагадаємо, в Італії та Іспанії вже діють аналогічні правила.

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Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі Коли з'явиться вакцина від коронавірусу? Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці. Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький



"Ми - на війні": Макрон оголосив про запровадження суттєвих обмежень

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що у Франції з метою стримування поширення коронавірусної інфекції запроваджується суттєве обмеження свободи пересування терміном щонайменше на 15 днів.

За словами Макрона, жителям країни можна буде виходити з помешкань лише за покупками, на роботу та для отримання медичних послуг.

Президент Франції закликав жителів країни максимально скоротити соціальні контакти. Зустрітися з другом чи прогулятися в парку тепер неможливо, наголосив Макрон та пообіцяв штрафи порушникам. "Ми - на війні, війні за здоров'я", - підкреслив президент Франції.