"Ми - на війні": Франція обмежує свободу пересування через коронавірус

Франція з метою стримування поширення коронавірусної інфекції запроваджує суттєве обмеження свободи пересування терміном щонайменше на 15 днів. Про відповідні заходи ввечері у понеділок, 16 березня, у телезверненні оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Обмеження почнуть діяти з опівдня 17 березня.

За словами Макрона, жителям країни можна буде виходити з помешкань лише за покупками, на роботу та для отримання медичних послуг. ЄС 17 березня закриє свої зовнішні кордони, зазначив Макрон. "Усі поїздки між неєвропейськими країнами та Європейським Союзом будуть на 30 днів призупинені", - сказав президент Франції, цитує агентство новин AFP.

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Макрон також оголосив про відкладення усіх запланованих урядом реформ, у тому числі пенсійної. Також перенесуть другий тур місцевих виборів.

Президент Франції закликав жителів країни максимально скоротити соціальні контакти. Зустрітися з другом чи прогулятися в парку тепер неможливо, наголосив Макрон та пообіцяв штрафи порушникам. "Ми - на війні, війні за здоров'я", - підкреслив президент Франції.