Лондон вишле російського аташе через підозри у шпигунстві

В уряді Великобританії планують вислати російського аташе з питань оборони, позбавити дипломатичного статусу кілька об'єктів, що належать РФ, та скоротити термін дії дипломатичних віз для росіян.

Уряд Великобританії оголосив, що вишле з країни російського аташе з питань оборони через те, що він є "незаявленим офіцером військової розвідки". Про це під час виступу перед парламентом країни в середу, 8 травня, заявив міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі, цитує AFP.

Він також повідомив, що Великобританія скасує дипломатичний статус кількох об'єктів нерухомості, що належать Росії, зокрема одного в Сассексі, на півдні Англії, і ще одного в Лондоні, які, як вважає уряд країни, "використовувалися в розвідувальних цілях".

Клеверлі додав, що також будуть запроваджені нові обмеження щодо російських дипломатичних віз, як-от обмеження на тривалість перебування російських дипломатів у Великобританії.

Цей крок пов'язаний з тим, що Великобританія стурбована очевидним зростанням "злочинної" російської активності на британській території, включно з підпалом пов'язаного з Україною підприємства, який, імовірно, міг координуватися Кремлем. Минулого місяця у зв'язку з цією справою висунули обвинувачення британцеві, який, як стверджується, мав зв'язки з "Групою Вагнера".

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Раніше Лондон звинувачував Москву в тому, що вона стоїть за отруєнням двох колишніх російських агентів на британській території, а також у низці кібератак і дезінформаційних кампаній.

За словами Клеверлі, новий пакет заходів має на меті "дати зрозуміти Росії, що ми не потерпимо такої очевидної ескалації". Він додав, що очікує, що реакція на останні заходи Британії викличе "звинувачення в русофобії та поширення теорій змови" з боку Москви, пише агенція.

"Наша відповідь буде рішучою і твердою, - сказав він. - Наше послання Росії чітке: припиніть цю незаконну війну, виведіть свої війська з України, припиніть цю злочинну діяльність".