Лондон: "Вибори" на окупованих територіях України незаконні

РФ не має права проводити "вибори" на окупованих територіях України, наголошують у Лондоні. Водночас у ГУР повідомили, що представники РФ змушують українців брати участь у "голосуванні", вдаючись до тиску і залякування.

Міністерство закордонних справ Великобританії наголосило на незаконності псевдоголосування, яке Росія проводить на окупованих територіях України в ході президентських виборів. Відповідну заяву відомство оприлюднило у соцмережі Х у суботу, 16 березня.

"Росія не має законних підстав для проведення виборів на суверенній українській території Херсонщини, Запоріжжя, Донецька, Луганська та Криму. Ці території входять до складу України", - йдеться у повідомленні.

Світова спільнота засудила дії Росії

Раніше проведення "виборів" на окупованих територіях розкритикував генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш. При цьому він нагадав, що анексія регіонів України не має законної сили за міжнародним правом.

Дії РФ щодо "голосування" на окупованих територіях України наразилися й на осуд з боку представників НАТО та ЄС. Також їх засудили майже 60 країн-членів ООН. Крім України та країн Європи, заяву підписали Японія, Австралія, Аргентина, Канада, Ліберія, Маршаллові острови, Нова Зеландія, Палау, Південна Корея, США, Уругвай, Чилі, Коста-Ріка, Ізраїль.

ГУР: Українців змушують голосувати

МЗС України закликало українців не брати участі у псевдовиборах. Втім, за даними Головного управління розвідки міноборони України (ГУР МО), на тимчасово окупованих територіях російські представники продовжують спроби змусити українців взяти участь у так званому "голосуванні" за президента РФ. Основні методи, до яких вони вдаються при цьому, - "залякування, підкуп, тиск" ,йдеться у повідомленні ГУР МО у Telegram.

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Як повідомляє ГУР, у тимчасово захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та службовців ФСБ РФ обходять домівки українських громадян, аби роз'яснити їм "за кого потрібно голосувати". При цьому вони наголошують, що можуть "намалювати" Путіну і понад двісті відсотків підтримки, а результат "виборів" буде незмінним, додають у відомстві. "Разом з тим, загарбники дають поневоленим мешканцям зрозуміти, що відмова підтримати Путіна буде свідчити про їхню антиросійську позицію", - йдеться у повідомленні.

Однак, незважаючи на тиск та репресії з боку російських військ, мешканці окупованих територій не бажають брати участі у псевдоголосуванні, наголошують у ГУР. За даними розвідки, більшість людей чинять німий опір окупантам, зачиняючись у своїх домівках чи і намагаються усіляко перешкоджати представникам так званих "мобільних виборчих дільниць".

Нагадаємо, президентські вибори в РФ розпочалися 15 березня і триватимуть три дні. За даними російської сторони, на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України закликають "проголосувати" 4,5 мільйона людей. Псевдоголосування також відбудеться на українському півострові Крим, який Москва анексувала в 2014 році.