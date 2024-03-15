Світ засуджує РФ за "вибори" у окупованих регіонах України

В ООН, НАТО та ЄС засуджують намір Росії провести "вибори" на окупованих територіях України. Також майже 60 країн-членів ООН виступили із аналогічною заявою щодо дій РФ.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш розкритикував Росію за намір провести "голосування" на окупованих територіях України в ході президентських виборів в РФ. Про це у п'ятницю, 15 березня, заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає агенція dpa.

"Генеральний секретар засуджує зусилля Російської Федерації провести президентські вибори на територіях України, окупованих Російською Федерацією", - зазначив Дюжаррік. За його словами, Гутерріш нагадав, що анексія регіонів України не має законної сили за міжнародним правом.

"ООН залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї", - додав Дюжаррік.

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Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, своєю чергою, заявило, що США не визнають "виборів" на окупованих територіях України. "Запоріжжя, Херсонщина, Луганськ, Донецьк і Крим - це Україна. США не визнають і ніколи не визнаватимуть результати фіктивних виборів, проведених на окупованих українських територіях", - йдеться у повідомленні посольства в соцмережі X у п'ятницю.

Майже 60 країн ООН засудили дії Росії

Майже 60 країн-членів ООН також виступили із засудженням спроб РФ організувати незаконне "голосування" на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у спільній заяві цих країн, яку зачитав перед засіданням Ради Безпеки ООН у п’ятницю, 15 березня, постпред України при ООН Сергій Кислиця, пише "Укрінформ".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо нелегітимні спроби Російської Федерації організувати "вибори" президента Росії на тимчасово окупованих територіях у межах міжнародно визнаної території України, - зазначають автори документа. - Проведення виборів на території іншої держави-члена ООН без її згоди є відвертим нехтуванням принципами суверенітету та територіальної цілісності. Згідно з міжнародним правом такі вибори не мають жодної юридичної сили".

Крім України та країн Європи, заяву підписали Японія, Австралія, Аргентина, Канада, Ліберія, Маршаллові острови, Нова Зеландія, Палау, Південна Корея, США, Уругвай, Чилі, Коста-Ріка, Ізраїль.

Київ засудив "вибори" на окупованих РФ територіях України

Напередодні міністерство закордонних справ України теж оприлюднило заяву, в якій наголосило, що проведення владою РФ псевдоголосування на окупованих територіях України "є незаконним та не матиме жодних правових наслідків".

"Примусове залучення до участі у так званих "виборах" мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, або під примусом були переміщені на територію РФ, є так само незаконним", - йдеться в заяві. Таких громадян України у МЗС закликали не брати участі у псевдовиборах.

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Наміри РФ провести "голосування" на окупованих територіях України наразилися й на осуд з боку представників НАТО та ЄС. "Спроби Росії організувати будь-яку частину виборів у окупованих регіонах України є абсолютно незаконними та такими, що порушують міжнародне право", - заявив напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано, своєю чергою, заявив, що "голосування" у цих регіонах "не визнається і не буде визнаним Європейським Союзом".

Нагадаємо, що у п'ятницю в Росії розпочалися президентські вибори, які триватимуть три дні. За даними російської сторони, на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України закликають "проголосувати" 4,5 мільйона людей. Псевдоголосування також відбудеться на українському півострові Крим, який Москва анексувала в 2014 році.