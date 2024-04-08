Великобританія та Франція: РФ не повинна перемогти Україну

У разі поразки України програє і Захід, тож не можна допустити перемоги Росії, переконані Лондон та Париж. У Росії наголошують, що перемогти її на полі бою неможливо.

Великобританія та Франція та Великобританія наголосили на тому, що Росія не повинна здобути перемогу у війні проти України. "Україна має виграти цю війну. Якщо Україна програє, то програємо ми всі. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато вищою, ніж ціна відсічі Путіну", - написали глави МЗС Великобританії та Франції Девід Кемерон та Стефан Сежурне в колонці для лондонської The Telegraph, оприлюдненій ввечері неділі, 7 квітня.

Міністри заявили, що їхні країни пишаються вже наданою Україні допомогою, але зазначили, що потрібно зробити ще більше, щоб перемогти Росію. "Світ спостерігає за нами та засудить нас, якщо ми зазнаємо невдачі", - попередили вони. Керівництво РФ вже неодноразово стверджувало, що Росію неможливо перемогти на полі бою.

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Кемерон і Сежурне пообіцяли підтвердити підтримку України на саміті Європейського політичного співтовариства у Німеччині у липні, а також забезпечити "продуктивний саміт" НАТО у липні у США. Британія і Франція не вирішать поодинці світові проблеми, але вони можуть переконати інші країни приєднатися до до їхнього подолання, зазначили глави зовнішньополітичних відомств двох держав.

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На Заході побоюються нового масштабного наступу Росії

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що західні партнери України побоюються можливого масштабного наступу Росії вже влітку. За їхніми оцінками, російські війська зараз застосовують значно більше снарядів, ніж ЗСУ через дефіцит снарядів у останніх. Президент України Володимир Зеленський також визнав, що Києву не вистачає боєприпасів, щоб перейти до контрнаступу.

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Україна подала заявку на вступ до НАТО восени 2022 року. Ще тоді союзники з блоку розійшлися у думках щодо перспективи приєднання України до Альянсу. На підтримку виступили країни Балтії та Польща. Водночас Сполучені Штати та Німеччина вважали, що час для вступу України до НАТО ще не настав. На саміті НАТО в США у липні Україна також не буде запрошена стати членом Альянсу, з'ясувала The New York Times.