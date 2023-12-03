Великобританія допоможе Ізраїлю у пошуках заручників

Великобританія надасть Ізраїлю допомогу у пошуках заручників, які утримує терористична ісламістська організація ХАМАС у Секторі Гази. "Підтримуючи операцію з порятунку заручників, що триває, літаки міністерства оборони Великобританії здійснюватимуть наглядові польоти над східним узбережжям Середземного моря, у тому числі в повітряному просторі над Ізраїлем і Сектором Гази", - заявив увечері в суботу, 2 грудня, уряд у Лондоні.

Літаки спостереження не озброєні і використовуватимуться виключно для пошуку заручників. За словами офіційного представника британської влади, відповідним органам передаватимуть лише інформацію, що стосується порятунку заручників.

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Ізраїль: У полоні у ХАМАС залишаються 136 людей

Серед 240 людей, викрадених терористами ХАМАСу 7 жовтня в Ізраїлі, були громадяни багатьох країн, зокрема Німеччини, Великобританії, Франції та Таїланду. Наприкінці листопада Ізраїль та ХАМАС вперше домовилися про припинення вогню за посередництва Катару, Єгипту та США. За цей час ХАМАС звільнив 105 заручників, а Ізраїль у відповідь випустив із тюрем 240 палестинських ув'язнених. Водночас стало відомо про загибель п'ятьох заручників, яких бойовики ХАМАСу утримували у Секторі Гази.

На даний час у заручниках терористичного ісламістського угруповання ХАМАС залишаються 136 людей - двоє дітей, 20 жінок та 114 чоловіків, десятьом з них більше 75 років. Переважна більшість заручників, 125 людей, є ізраїльтянами, а з одинадцяти іноземних громадян восьмеро заручників - з Таїланду. Де саме ХАМАС утримує заручників, невідомо.

ХАМАС заявив, що продовжить переговори щодо звільнення нових заручників лише після закінчення військових дій у Секторі Гази. Режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом завершився 1 грудня, після чого бої спалахнули з новою силою.