Вбивство вчителя у Франції: підозрюваних доставлять до суду

Семеро заарештованих постануть перед французьким судом у середу, 21 жовтня, у справі про вбивство вчителя Самюеля Паті під Парижем. Серед них - батько школярки, який контактував із вбивцею, повідомляє інформагенція AFP.

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Підозрюваний чоловік та зловмисник переписувалися у месенджері WhatsApp у день нападу. А за тиждень до нападу чоловік записав відеозвернення і опублікував його у соцмережі Facebook. У ньому він розкритикував Паті за те, що той показував карикатури на пророка Мухаммеда і закликав до дій проти вчителя. Пізніше батько школярки опублікував ще одне відео, яке він записав, як пише агенція, разом з ісламістським активістом. Цей чоловік також є серед сімох підозрюваних.

Загалом у справі про вбивство Самюеля Паті під варту були ізяті 16 осіб, дев'ятьох з них звільнили.

Церемонія вшанування пам'яті Самюеля Паті

Цього ж дня має відбутись Національна церемонія вшанування пам'яті Самюеля Паті в Університеті Сорбонни. Паті посмертно відзначать найвищою французькою нагородою - Орденом Почесного легіону.

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Карикатури на пророка

16 жовтня в передмісті Парижа було жорстоко вбито 47-річного Самюеля П., який працював учителем історії та географії в коледжі в передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. Раніше, під час уроку, присвяченого свободі слова, він показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Свідки стверджують, що нападник, озброєний кухонним ножем, під час атаки вигукував "Аллах акбар!". За даними слідства, підозрюваний злочинець, якого застрелили неподалік від місця злочину, - 18-річний чеченець, який народився в Москві.

За словами глави антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікара, Абдулах А. у березні 2020 року отримав 10-річний дозвіл на проживання у Франції у якості біженця. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.

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