Вбивство поліцейського у Чернігові: підозри патрульним, які не втрутилися

Двом співробітникам патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру в справі про вбивство їхнього колеги в Чернігові. Поліцейським закидають те, що вони залишили людину без допомоги, що спричинило її смерть, повідомила у суботу, 23 жовтня, пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, співробітники управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня під час патрулювання вулиці Незалежності в Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома поліцейськими, які на той час були у відпустці. "Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані", - йдеться у повідомленні. Після цього потерпілих продовжували бити, в результаті чого один із них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні.

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Патрульним повідомлено про підозру в тому, що вони залишили без допомоги "особу, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть". Кримінальний кодекс України передбачає за це покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше в Чернігові судом було взято під варту чотирьох осіб, серед яких троє неповнолітніх, підозрюваних у вбивстві поліцейського в ніч на 2 жовтня. Їм інкримінують вчинення умисного вбивства, а також незакінчений замах на вбивство двох осіб, за попередньою змовою групою осіб.