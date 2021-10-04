 Вбивство поліцейського у Чернігові: суд арештував усіх підозрюваних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2021

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Вбивство поліцейського у Чернігові: суд арештував усіх підозрюваних

Суд арештував на два місяці чотирьох осіб віком 16-18 років, підозрюваних у смертельному побитті поліцейського у Чернігові, а також 32-річного чоловіка, який пограбував потерпілого.

Суд арештував підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

Суд арештував підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

Суд узяв під варту усіх підозрюваних у резонансному вбивстві поліцейського у Чернігові. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області у понеділок, 4 жовтня.

Дії чотирьох підозрюваних правоохоронці кфаліфікують як умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб, що, згідно з Кримінальним кодексом України, передбачає позбавлення волі на 10-15 років. Вчинок ще одного затриманого фігуранта кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин карається тюремним строком від 4 до 6 років.

Молодики побили двох поліцейських у Чернігові

Вночі 2 жовтня група молодиків спортивної статури в ході раптового конфлікту завдали тілесних ушкоджень двом співробіткам поліції, які на той час перебували у відпустці та були у цивільному одязі. Одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

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Тим, хто завдавав тілесні ушкодження - від 16 до 18 років. Підозрюваному у скоєнні грабежу, який забрав сумку одного з потерпілих, - 32 роки.

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