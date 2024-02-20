Вбитому пілоту з РФ пропонували лишатися в Україні - Данілов

Убитому в Іспанії російському пілоту Максиму Кузьмінову, який минулого року перегнав з РФ гелікоптер Мі-8, пропонували залишитися в Україні, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Вбитому в Іспанії російському пілоту Максиму Кузьмінову, який минулого року в рамках спецоперації Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України перегнав з Росії військовий гелікоптер Мі-8, пропонували залишитися в Україні, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді".

Кузьмінов подзвонив у "Хочу жить" і отримав $500 тис.

Кузьмінов зв'язався з ГУР через програму "Хочу жить", а за "перегін" гелікоптера, вартістю 16 мільйонів доларів, отримав від України пів мільйона доларів винагороди , після чого закликав росіян наслідувати його приклад, кажучи: "Ви не пошкодуєте".

Інформація про його вбивство з'явилася в ЗМІ 19 лютого. Її підтвердив речник ГУР Андрій Юсов без уточнення деталей. Зранку 20 лютого її підтвердили й джерела іспанської агенції EFE. За їхніми даними, Кузьмінова знайшли застреленим у гаражі в місті Ла-Віла-Джойоза зі щонайменше п'ятьма кульовими пораненнями.

Що кажуть в Росії про вбивство Кузьмінова

Російський Telegram-канал Shot стверджує, що вбивці Кузьмінова вистрілили у нього 12 разів, а потім переїхали машиною. Саме вбивство, ймовірно, сталося ще 13 лютого. Машину, яка була задіяна у злочині, згодом знайшли спаленою.

Одразу після того, як російський пілот перегнав гелікоптер в Україну, на російському "Першому каналі" показали сюжет, під час якого неназвані офіцери Головного управління генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ) заявляли, що знайдуть Кузьмінова і "покарають за всією суворістю закону нашої держави" і "до суду він не доживе".

20 лютого директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що "цей зрадник і злочинець став моральним трупом уже в той момент, коли планував свій брудний та страшний злочин". Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі "жодної інформації щодо цього не мають". Тим часом російське державне пропагандистське агентство "ТАСС" написало, що це українські спецслужби могли позбутися Кузьмінова як "незручного свідка".