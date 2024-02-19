В Іспанії поки не підтвердили смерть пілота РФ Кузьмінова

Іспанські правоохоронці поки не підтвердили загибель російського пілота Максима Кузьмінова, пише видання ABC. Водночас факт його смерті в Іспанії підтвердив в Україні представник ГУР.

Іспанські правоохоронці поки не підтвердили загибель російського пілота Максима Кузьмінова, пише ввечері у понеділок, 19 лютого, видання ABC.

За кілька годин до цього українські ЗМІ повідомили, що російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим у Іспанії. Про це їх поінформував речник ГУР Андрій Юсов.

"Можемо підтвердити факт смерті", - зазначив він. Водночас Юсов не уточнив інформацію щодо причин смерті пілота.

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Що відомо про операцію з перегону Мі-8 в Україну

3 вересня 2023 року начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів про спецоперацію "Синиця", під час якої вдалося виманити на територію України російський вертоліт Мі-8АМТШ з екіпажем.

"Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю його родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені", - зазначив тоді він.

Водночас у ГУР наголосили, що завдяки ретельно спланованій та чіткій роботі воєнних розвідників російський пілот перегнав вертоліт МІ-8АМТШ ВКС РФ, завантажений компонентами до бойових літаків.