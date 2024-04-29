Вбивство двох українців у Баварії: нові подробиці

Смерть двох українських військових, які перебували у Німеччині на реабілітації після поранення, сколихнула курортне баварське містечко Мурнау і збурила українців. Що відомо про вбивцю і обставини злочину - у статті DW.

Що відомо про вбивство?

За даними місцевої поліції, екстрені служби отримали о 17:20 у суботу, 27 квітня, дзвінок від перехожого, який побачив двох поранених чоловіків поблизу торговельного центру Tengelmann Center у містечку Мурнау, що неподалік від Гарміш-Партенкірхена. Старший з них, 36-річний Володимир К., на момент прибуття лікарів швидкої допомоги вже був мертвий. 23-річний В'ячеслав Б. був доставлений до лікарні, але невдовзі помер. В обох випадках смертельних поранень було завдано ножем.

Місце ймовірного вбивства - маленький сквер поряд з торговельним центром. "Це місце, де люди зустрічаються і п'ють пиво", - наводить слова речника поліції видання Spiegel Online. Цю інформацію підтвердила DW й одна з місцевих мешканок. "Днями я була там на закупах. У цьому місці стояли 6-7 чоловіків з плашками пива та іншого алкоголю у руках. Схопила себе на думці - який же асоціальний вигляд все це має. Там прохід дорогою з магазинів, але я боялася там ходити", - зізналася жінка.

Що відомо про підозрюваного?

У вбивстві українців підозрюють 57-річного місцевого мешканця, який, за даними поліції, є громадянином Росії. Поліція затримала його за адресою реєстрації неподалік від місця вбивства. "Коли він прийшов додому (після вбивства. - Ред.), він, як завжди, був п'яний. (…) Але він був у гарному гуморі. Коли за ним прийшла поліція, він навіть сміявся", - розповіла сусідка затриманого виданню Tag24. За словами жінки, ім'я якої не вказується, вона бачила сусіда "частіше п'яним, ніж тверезим".

Інша сусідка називає росіянина агресивним. "Щомісяця першого числа, коли приходять гроші, він піднімав келих по повній. Гучно слухав музику і лаявся на перехожих через вікно", - наводить слова жінки Tag24. Місце проживання підозрюваного згадується журналістами видання як соціально неблагополучне. Видання Frankfurter Rundschau, своєю чергою, з посиланням на поліцію пише, що підозрюваний раніше вже мав проблеми з законом.

Місце вбивства відоме серед місцевих тим, що там розпивають алкоголь Фото: Angelika Warmuth/dpa/picture alliance

Чи був політичний мотив?

Водночас ставленню підозрюваного у вбивстві росіянина до війни Росії проти України у жодному з репортажів з Мурнау увага не приділяється. Серед численних дописів українців у соцмережах чимало тверджень про те, що росіянин є прибічником розв'язаної Росією війни проти України і діяв під впливом пропаганди. Однак схоже, що цей мотив наразі не розглядається слідчими як основний.

Ти не менше, у понеділок, 29 квітня 2024 Генеральна прокуратура Мюнхена підтвердила у коментарі DW повідомлення Spiegel Online про те, Баварське центральне управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом долучилося до розслідування вбивства українців у Мурнау. У прокуратурі, відповідаючи на запитання DW, уточнили, що поки не мають конкретної інформації про мотиви підозрюваного у вбивстві і його погляди щодо війни Росії проти України. Однак політичні мотиви у даному випадку "не можна виключати", тому й підключилися відповідні відомства, зазначив речник прокуратури.

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Що відомо про вбитих українців?

36-річний Володимир К. і 23-річний В'ячеслав Б. були вояками Збройних сил України і проходили у Німеччині реабілітацію після поранень, повідомив у неділю, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Міністр не уточнив, у складі яких підрозділів воювали вбиті. Як повідомили DW в адміністрації округу Гарміш-Партенкірхена, вбиті українці "перебували у Мурнау з медичною метою", не уточнюючи, яке саме лікування вони отримували. За даними Spiegel Online, один з вбитих проходив лікування у місцевій травматологічній клініці з серпня 2023 року, інший - з грудня 2023 року. Видання з посиланням на адміністрацію округу повідомило, що лікування українців у Мурнау на момент вбивства вже було завершене, а чоловіки мешкали у таборі для біженців.

Чи були українці знайомі з росіянином?

Щонайменше один місцевий мешканець заявив в інтерв'ю телерадіокомпанії Bayerischer Rundfunk (BR), що бачив, як незадовго до вбивства українці пили пиво з росіянином. "Один з них мешкав тут поряд. Двоє українців товаришували з ним, сиділи тут, пили пиво", - сказав свідок у телесюжеті, вказуючи на місце вбивства. BR з посиланням на співрозмовників у поліції повідомляє про наявні свідчення очевидців про те, що між нападником і жертвами розгорілася суперечка.

Вже у неділю, не чекаючи результатів розслідування, міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн (Joachim Herrmann) висловив припущення про те, що не політика, а алкоголь був основним чинником у вчиненні злочину. "Є свідчення очевидців, які бачили цих трьох чоловіків на цьому місці разом. Є інформація про те, що всі учасники подій були під впливом значної кількості алкоголю. Все це треба з'ясувати", - зазначив Геррманн. За його словами, поки у слідчих немає переконливих доказів того, що вбивство мало політичний мотив. Водночас у МВС Баварії у понеділок не відповіли на запит DW, чи відомі вже відомству результати досліджень крові підозрюваного і його жертв на вміст алкоголю.