"Вагнерівці" тренують білоруські сили біля кордону з Польщею

Найманці ПВК "Вагнер" проводять тренування для білоруських спецпризначенців на полігоні "Брестський". Він розташований неподалік кордону з Польщею.

Найманці російської приватної військової кампанії "Вагнер" проводять тренування білоруських сил спеціальних операцій під час навчань на військовому полігоні "Брестський", який розташований поблизу кордону з Польщею. Про це повідомило в четвер, 20 липня, в Telegram міністерство оборони Білорусі.

Там зазначили, що заняття з тактико-спеціальної підготовки із залученням російських найманців на полігоні триватимуть чотири дні.

19 липня було оприлюднене відео, як керівник "Вагнера" Євген Пригожин вітає найманців у Білорусі, кажучи їм, що вони певний час знаходитимуться в цій країні, де тренуватимуть білоруську армію.

У Польщі на початку липня заявили, що посилять кордон з Білоруссю 500 правоохоронцями, щоб впоратися зі зростаючою кількістю мігрантів, а також з будь-якими потенційними загрозами після того, як найманці "Вагнера" перемістилися до Білорусі, зазначає Reuters.

Читайте також: До Білорусі прибула велика колона "вагнерівців" - Беларускі Гаюн

У відповідь на це Кремль заявив, що рішення Польщі "є причиною для занепокоєння". Речник Кремля Дмитро Пєсков у розмові з журналістами назвав Польщу "агресивною" країною і заявив, що вона потребує "підвищеної уваги".

Читайте також: ISW: Путін має намір зберегти ПВК "Вагнер" без Пригожина