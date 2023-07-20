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"Вагнерівці" тренують білоруські сили біля кордону з Польщею

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Найманці ПВК "Вагнер" проводять тренування для білоруських спецпризначенців на полігоні "Брестський". Він розташований неподалік кордону з Польщею.

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Найманці ПВК "Вагнер" тренують білоруських військових
Найманці ПВК "Вагнер" тренують білоруських військовихФото: Voen Tv/Belarusian Defence Ministry/Handout/REUTERS

Найманці російської приватної військової кампанії "Вагнер" проводять тренування білоруських сил спеціальних операцій під час навчань на військовому полігоні "Брестський", який розташований поблизу кордону з Польщею. Про це повідомило в четвер, 20 липня, в Telegram міністерство оборони Білорусі.

Там зазначили, що заняття з тактико-спеціальної підготовки із залученням російських найманців на полігоні триватимуть чотири дні.

19 липня було оприлюднене відео, як керівник "Вагнера" Євген Пригожин вітає найманців у Білорусі, кажучи їм, що вони певний час знаходитимуться в цій країні, де тренуватимуть білоруську армію.

У Польщі на початку липня заявили, що посилять кордон з Білоруссю 500 правоохоронцями, щоб впоратися зі зростаючою кількістю мігрантів, а також з будь-якими потенційними загрозами після того, як найманці "Вагнера" перемістилися до Білорусі, зазначає Reuters.

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У відповідь на це Кремль заявив, що рішення Польщі "є причиною для занепокоєння". Речник Кремля Дмитро Пєсков у розмові з журналістами назвав Польщу "агресивною" країною і заявив, що вона потребує "підвищеної уваги".

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Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

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