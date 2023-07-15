ISW: Путін має намір зберегти ПВК "Вагнер" без Пригожина
Риторика Володимира Путіна підтверджує, що він хоче зберегти ПВК "Вагнер" як бойову силу, але відокремити її від власника компанії Євгена Пригожина. Про це ідеться у черговому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) від п'ятниці, 14 липня.
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Аналітики Інституту нагадують, що на пряме запитання кореспондента газети "Комерсант" про майбутнє цієї ПВК як бойової одиниці Путін відреагував абсурдним твердженням, що в Росії немає приватних військових компаній. Водночас він підтвердив, що 29 червня зустрічався з Пригожиним та 35 командирами найманців, і повідомив, що запропонував бойовикам продовжувати службу під керівництвом командира з позивним "Сивий", який керував ними в останні 16 місяців.
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Де саме зараз перебуває Пригожин після заколоту, поки не відомо. У ISW наголошують, що військові інструктори ПВК "Вагнер", які раніше дислокувалися в Африці, прибули на тренувальні полігони у Білорусі. Джерело ISW у Білорусі припустило, що "Вагнер" прагне провести ротацію військовослужбовців свого африканського контингенту, і що прибуття деяких інструкторів до Білорусі є частиною більш широких зусиль з ротації військ.
Як повідомлялось, міністерство оборони Білорусі заявило напередодні, що разом з керівництвом ПВК "Вагнер" розробило "дорожню карту на найближчу перспективу з підготовки та передачі досвіду між підрозділами різних родів військ". Деталі цього плану "спільної системи підготовки" у міноборони не оприлюднили.