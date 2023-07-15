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ISW: Путін має намір зберегти ПВК "Вагнер" без Пригожина

Євгенія Наконечна
2 год. тому

В американському Інституті вивчення війни стверджують, що президент Росії намагається відокремити Пригожина від керівництва ПВК "Вагнер".

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Найманці ПВК "Вагнер" тренують бійців у Білорусі
Найманці ПВК "Вагнер" тренують бійців у БілорусіФото: Voen Tv/Belarusian Defence Ministry/Handout/REUTERS

Риторика Володимира Путіна підтверджує, що він хоче зберегти ПВК "Вагнер" як бойову силу, але відокремити її від власника компанії Євгена Пригожина. Про це ідеться у черговому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) від п'ятниці, 14 липня.

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Аналітики Інституту нагадують, що на пряме запитання кореспондента газети "Комерсант" про майбутнє цієї ПВК як бойової одиниці Путін відреагував абсурдним твердженням, що в Росії немає приватних військових компаній. Водночас він підтвердив, що 29 червня зустрічався з Пригожиним та 35 командирами найманців, і повідомив, що запропонував бойовикам продовжувати службу під керівництвом командира з позивним "Сивий", який керував ними в останні 16 місяців.

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Де саме зараз перебуває Пригожин після заколоту, поки не відомо. У ISW наголошують, що військові інструктори ПВК "Вагнер", які раніше дислокувалися в Африці, прибули на тренувальні полігони у Білорусі. Джерело ISW у Білорусі припустило, що "Вагнер" прагне провести ротацію військовослужбовців свого африканського контингенту, і що прибуття деяких інструкторів до Білорусі є частиною більш широких зусиль з ротації військ. 

Як повідомлялось, міністерство оборони Білорусі заявило напередодні, що разом з керівництвом ПВК "Вагнер" розробило "дорожню карту на найближчу перспективу з підготовки та передачі досвіду між підрозділами різних родів військ". Деталі цього плану "спільної системи підготовки" у міноборони не оприлюднили.

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