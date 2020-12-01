В ЄС поліції можуть надати доступ до закодованих даних

Задля захисту від нападів з боку екстремістів Європейська Комісія (ЄК) пропонує покращити контроль на зовнішніх кордонах Євросоюзу, йдеться в плані ЄК боротьби з тероризмом, оприлюдненому у середу, 9 грудня.

Цей документ також передбачає більш тісну співпрацю поліції держав ЄС та розширення мандату Європолу. Метою нововведень є більш ефективне виявлення ймовірних зловмисників при спробі перетнути кордони ЄС. Насамперед йдеться про ісламістів, які намагаються повернутися до ЄС з території Сирії або отримати в ЄС статус біженця, інформує dpa.

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Також ЄК допускає можливість надання поліції доступу до закодованих даних користувачів у випадках, коли мова йде про боротьбу з тероризмом. Брюссель має намір спільно з країнами-членами ЄС розробити рішення, яке створить правові рамки для такого кроку.

Відповідь на хвилю терактів в ЄС

Після нещодавніх терактів у Відні, Ніцці та Дрездені тема боротьби з тероризмом стала однією з ключових в політичному порядку денному Євросоюзу. Представлений Єврокомісією план боротьби з тероризмом відображає заходи, які ЄС має намір ухвалити в цій сфері в найближчі роки. Серед іншого передбачається проведення більш інтенсивних наукових досліджень, а також зусилля для соціальної інтеграції, зокрема радикалізованих колишніх в'язнів. Іншими превентивними заходами повинні стати всебічний обмін інформацією про воєнізованих прихильників ісламістів за кордоном (Foreign Terrorist Fighters), а також посилена охорона громадських місць.

"Всі нещодавні теракти сталися в громадських місцях або установах, що мають символічне значення", - вказується в плані Єврокомісії. Захист таких критичних об'єктів інфраструктури, як лікарні, транспортні вузли або енергетичні станції, згідно з документом, також повинен бути посилений.