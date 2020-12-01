В ЄС поліції можуть надати доступ до закодованих даних

Задля захисту від нападів з боку екстремістів Європейська Комісія (ЄК) пропонує покращити контроль на зовнішніх кордонах Євросоюзу, йдеться в плані ЄК боротьби з тероризмом, оприлюдненому у середу, 9 грудня.
Цей документ також передбачає більш тісну співпрацю поліції держав ЄС та розширення мандату Європолу. Метою нововведень є більш ефективне виявлення ймовірних зловмисників при спробі перетнути кордони ЄС. Насамперед йдеться про ісламістів, які намагаються повернутися до ЄС з території Сирії або отримати в ЄС статус біженця, інформує dpa.
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Також ЄК допускає можливість надання поліції доступу до закодованих даних користувачів у випадках, коли мова йде про боротьбу з тероризмом. Брюссель має намір спільно з країнами-членами ЄС розробити рішення, яке створить правові рамки для такого кроку.
Відповідь на хвилю терактів в ЄС
Після нещодавніх терактів у Відні, Ніцці та Дрездені тема боротьби з тероризмом стала однією з ключових в політичному порядку денному Євросоюзу. Представлений Єврокомісією план боротьби з тероризмом відображає заходи, які ЄС має намір ухвалити в цій сфері в найближчі роки. Серед іншого передбачається проведення більш інтенсивних наукових досліджень, а також зусилля для соціальної інтеграції, зокрема радикалізованих колишніх в'язнів. Іншими превентивними заходами повинні стати всебічний обмін інформацією про воєнізованих прихильників ісламістів за кордоном (Foreign Terrorist Fighters), а також посилена охорона громадських місць.
"Всі нещодавні теракти сталися в громадських місцях або установах, що мають символічне значення", - вказується в плані Єврокомісії. Захист таких критичних об'єктів інфраструктури, як лікарні, транспортні вузли або енергетичні станції, згідно з документом, також повинен бути посилений.
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Галле
У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.
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Напади на синагоги у Німеччині
Хвиля антисемітських акцій
У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.
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Напади на синагоги у Німеччині
Перша жертва підпалу за десятиліття
Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.
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Напади на синагоги у Німеччині
Каміння летить в ессенську синагогу
Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.
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Напади на синагоги у Німеччині
Після нападу: "Постання порядних"
У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу у Майнці
Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?
Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".
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Напади на синагоги у Німеччині
Напад у Берліні вдалося зупинити
4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.
Автор: Беттіна Бауманн