В уряді Естонії пропонують визнати РПЦ терористичною

В уряді Естонії пропонують визнати РПЦ терористичною12 квітня 2024 р.
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс має намір запропонувати парламенту (Рійгікогу) визнати Російську православну церкву (РПЦ) терористичною організацією, щоб зрештою заборонити діяльність Московського патріархату в країні, повідомляє в п'ятницю, 12 квітня, естонський мовник ERR.
Напередодні в Естонській православній церкві Московського патріархату (ЕПЦ МП) заявили, що не перебувають у прямому підпорядкуванні РПЦ і не можуть відповідати за висловлювання, які звучать у Москві на підтримку війни Росії проти України. Тим самим місцева церква, по суті, відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.
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Щоб припинити діяльність МП в Естонії
Ляенеметс натомість заявив, що ґрунтуючись на експертизі міністерства внутрішніх справ та оцінці поліції безпеки, у нього не залишається іншого вибору, ніж самому вжити заходів для розриву зв'язків між ЕПЦ МП і РПЦ. "У мене немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним і таким, що підтримує тероризм", - сказав він.
Після цього міністр зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність МП. "Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані. Ми маємо розуміти, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі", - наголосив Ляенеметс.
Близько 16 відсотків жителів Естонії є православними християнами. З них понад 100 тисяч є прихожанами ЕПЦ МП, а понад 250 тисяч - парафіянами Естонської апостольської православної церкви в юрисдикції Константинопольського патріархату.
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