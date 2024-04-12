В уряді Естонії пропонують визнати РПЦ терористичною

Російська православна церква підпорядковується Путіну і має бути визнана терористичною організацією, вважає міністр внутрішніх справ Естонії. Це дозволить заборонити діяльність Московського патріархату в країні.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс має намір запропонувати парламенту (Рійгікогу) визнати Російську православну церкву (РПЦ) терористичною організацією, щоб зрештою заборонити діяльність Московського патріархату в країні, повідомляє в п'ятницю, 12 квітня, естонський мовник ERR .

Напередодні в Естонській православній церкві Московського патріархату (ЕПЦ МП) заявили, що не перебувають у прямому підпорядкуванні РПЦ і не можуть відповідати за висловлювання, які звучать у Москві на підтримку війни Росії проти України. Тим самим місцева церква, по суті, відкинула вимогу Ляенеметса вийти з підпорядкування російського патріарха Кирила.

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Щоб припинити діяльність МП в Естонії

Ляенеметс натомість заявив, що ґрунтуючись на експертизі міністерства внутрішніх справ та оцінці поліції безпеки, у нього не залишається іншого вибору, ніж самому вжити заходів для розриву зв'язків між ЕПЦ МП і РПЦ. "У мене немає іншого вибору, крім як запропонувати Рійгікогу оголосити Московський патріархат терористичним і таким, що підтримує тероризм", - сказав він.

Після цього міністр зможе звернутися до суду і запропонувати припинити діяльність МП. "Це не вплине на парафіян, це не означає, що храми будуть закриті, але це означає, що зв'язки з Москвою будуть розірвані. Ми маємо розуміти, що сьогодні Московський патріархат підпорядковується Володимиру Путіну, який, по суті, керує терористичною діяльністю у світі", - наголосив Ляенеметс.

Близько 16 відсотків жителів Естонії є православними християнами. З них понад 100 тисяч є прихожанами ЕПЦ МП, а понад 250 тисяч - парафіянами Естонської апостольської православної церкви в юрисдикції Константинопольського патріархату.

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