Естонія висилає главу філії РПЦ за підтримку війни в Україні

Главі Естонської православної церкви Московського патріархату не продовжили дозвіл на проживання в країні - через підтримку війни Росії проти України.

Предстоятель Естонської православної церкви Московського патріархату (ЕПЦ МП) , митрополит Талліннський Євген (громадянин РФ Валерій Решетніков) мусить покинути Естонію до 6 лютого. Як повідомила естонська поліція в четвер, 18 січня, йому не продовжили дозвіл на перебування в країні через "загрозу національній безпеці".

Причиною цього рішення стали його висловлювання про війну Росії проти України. "Своїми публічними діями і висловлюваннями він підтримав агресора і не змінив своєї поведінки попри попередження", - цитує AFP представника прикордонної служби Естонії.

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У січні 2023 року низка естонських політиків вимагала видворення священника після того як ЕПЦ МП вирішила провести "молитву за мир" спільно з представниками прокремлівського руху Koos ("Разом"). У березні того ж року лідера цього руху Айво Петерсона затримали за підозрою у "створенні або підтримці стосунків з іноземною державою з метою вчинення злочину" - після відвідування ним окупованих Росією територій України.

Близько 16 відсотків жителів Естонії є православними християнами. З них 150 тисяч є прихожанами ЕПЦ МП, а 270 тисяч - парафіянами Естонської апостольської православної церкви в юрисдикції Константинопольського патріархату.

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