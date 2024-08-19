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СуспільствоУкраїна

В Україну повернулися відключення електроенергії

Дмитро Шварц
19 серпня 2024 р.

Через спеку українські енергетики 19 серпня вимушені повернутися до відключень електроенергії, заявили в "Укренерго".

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В Україну повернулися відключення електроенергії
Найбільші навантаження на енергосистему очікуються з понеділка по п'ятницюФото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Українські енергетики у понеділок, 19 серпня, вимушені повернутися до відключень електроенергії, про що повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго".

"19 серпня з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень. Причина застосування заходів обмеження - зростання споживання через спеку", - йдеться у повідомленні НЕК.

Найбільші навантаження на енергосистему очікуються з понеділка по п'ятницю

Своєю чергою, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що поточний тиждень для української енергосистеми "буде досить складним". "Нас чекає нове випробування спекою. Дефіцит (енергії в системі - Ред.) може повернутися, тому ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим, щоб пройти цей з якомога меншим дискомфортом для всіх споживачів", - заявив він.

Також Кудрицький додав, що найбільше навантаження на українську енергосистему очікується в період з понеділка по п'ятницю. За його словами, якщо минулого тижня диспетчерський центр "Укренерго" фіксував дефіцит енергії лише увечері, але була можливість його перекривати, то поточного тижня нестача енергії буде відчуватися не тільки ввечері, а й в інші періоди доби.

"Ми очікуємо, що зміна погодних умов і спадання спеки зменшать споживання, зменшать дефіцит. Також в кінці серпня очікуються в роботі додаткові енергогенеруючі потужності, що виведе нас на ситуацію, яка дозволяє уникати відключень споживачів", - сказав він.

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Раніше у серпні в енергохолдингу "ДТЕК" заявляли про те, що Україна може обійтися без відключень електроенергії до середини жовтня за умови відсутності нових російських ударів по енергетичній системі чи аномальної спеки

 

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