В Україні знову зростає добова захворюваність на COVID-19

В Україні станом на ранок середи, 10 листопада, зафіксовано 23,3 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19, з них понад півтори тисячі у дітей та 529 у медпрацівників. Померли протягом минулої доби від коронавірусу 816 людей, госпіталізовані - 5,7 тисячі, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України.

Днем раніше, 9 листопада, повідомлялося про 18988 нових інфікованих СOVID-19, 8 листопада зафіксовано 13,1 тисячі нових випадків захворювання на СOVID-19, 7 листопада - 17,4 тисячі, 6 листопада - 25,1 тисячі, 5 листопада - 26,5 тсячі, 4 листопада - 27,3 тисячі, 3 листопада - 23,4 тисячі нових інфікованих коронавірусною хворобою.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 понад 3,1 мільйона людей, померли - 74206. Щонайменше одну дозу вакцини вже отримали понад 11,6 мільйона жителів України. Повністю імунізовані - понад 8,1 мільйона людей.

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Пік епідемії в Україні вже минув?

Водночас, за даними Національної академії наук України (НАНУ), в останні два тижні, найімовірніше, було пройдено пік за кількістю нових захворювань на COVID-19. Як відзначають в установі, про це свідчить зниження на 15 відсотків за останні 10 днів кількості позитивних ПЛР-тестів.

"Збільшення затримок у реєстрації нових випадків призвело до згладжування форми піку нових виявлень, але очікується початок помітного зниження вже протягом тижня", - зазначають науковці.

При цьому, за даними НАНУ, пікові смертність і завантаженість лікарень іще не пройдені, зростання смертності очікується ще близько тижня.

Також вчені повідомили, що "розрахунковий рівень ефективності використаних в Україні вакцин проти госпіталізацій становить 87 відсотків при повній вакцинації та 67 відсотків при вакцинації однією дозою дводозної вакцини".