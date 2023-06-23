В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

В Єдиному реєстрі зброї можна отримати інформацію про зареєстровану зброю і пройти спрощену процедуру для отримання дозволу на володіння нею.

Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ) розпочав роботу в Україні. Про це повідомив у п'ятницю, 23 червня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram. “Єдиний реєстр зброї відсьогодні, 23 червня, повноцінно працює”, - заявив Клименко.

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Згідно з повідомленням міністра, основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Крім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

"Єдиний реєстр зброї передбачає також створення електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через "Єдине вікно громадянина" або у магазині з продажу зброї", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Клименко також повідомив, що протягом перших трьох годин запуску реєстру в Єдиному вікні для громадян авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб.