Новий вид ковіду FLiRT: в Україні зафіксували першу смерть

У липні в Україні зареєстрували три випадки нового субваріанта штаму коронавірусу "Омікрон" - FLiRT. Наразі підтверджено один летальний випадок після інфікування ним.

В Івано-Франківській області померла 80-річна жінка, яка хворіла на новий штам коронавірусу FLiRT. Про це повідомив у середу, 7 серпня, генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук "Суспільному ".

"Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено днями, - сказав він. - Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron".

За його словами, жінка померла 11 липня. Це перший відомий випадок смерті від FLiRT в Україні.

МОЗ: в Україні зареєстрували три випадки FLiRT

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України повідомило, що в липні в країні виявили три випадки FLiRT: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік віком старше 60 років.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпечності FLiRT, однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. В українському МОЗ кажуть, що через специфічні мутації в білку-шипі цей вірус краще зв'язується з клітинами та уникає імунної відповіді, тому швидше вражає ослаблений імунітет.

"Захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби, - ідеться в повідомленні міністерства. - Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом".

У МОЗ нагадують, що вакцинуватися можна в пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Для вакцинації дорослих і дітей медики використовують омікрон-специфічні вакцини виробника Pfizer.