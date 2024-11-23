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СуспільствоУкраїна

В Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів

Дмитро Шварц
23 листопада 2024 р.

22 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та голодоморів 1921-1923 й 1946-1947 років.

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Військові біля меморіалу пам'яті жертв Голодомору у Києві, 23 листопада 2024 року
Військові біля меморіалу пам'яті жертв Голодомору у Києві, 23 листопада Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

В Україні у суботу, 23 листопада, вшановують пам'ять жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років, а також голодоморів 1921-1923 та 1946-1947 років. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською взяли участь у заходах із вшанування пам'яті загиблих.

Зокрема, зранку в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбувся молитовний захід, після чого Володимир та Олена Зеленські разом з представниками військово-політичного керівництва й духовенства пройшли ходою до Національного музею Голодомору-геноциду, де поклали колоскові композиції до монумента "Гірка пам’ять дитинства" та віддали шану пам'яті жертв Голодомору, повідомляє пресслужба президента України.

Президент України і перша Леді біля меморіалу пам'яті жертв Голодомору, Київ, 23 листопала 2024 року
Володимир та Олена Зеленські поклали колоски дл меморіалу пам'яті жертв ГолодоморуФото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Епіфаній: Пам'ять про голодомори має передати розуміння того, що варто очікувати від Кремля

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній у своєму зверненні у суботу зазначив, що український народ пам'ятає жахи голодоморів, "хоч як не прагнули забути той жах очевидці, а приховати - злочинці". Він наголосив, що "ця пам՚ять у нас живе на ментальному рівні і виявляється, зокрема, у шанобливому ставленні до хліба, до зерна, у прагненні завжди нагодувати дітей, дати їм гостинців з собою, мати запаси на "чорний день".

"І ця пам՚ять, хоч яка болюча для нас, але має жити далі - аби передати нащадкам розуміння того, що варто очікувати від "товариша-сусіда", від кремлівської влади, від несвободи, від безбожницької більшовицької ідеології і тоталітарного режиму Кремля", - додав Епіфаній.

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МВС  і Музей Голодому оцифрували архівні кримінальні справи-свідченя 

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що цей злочин проти людяності, спричинений Росією, підтверджують документи та спогади очевидців тих подій. Й МВС у співпраці з Музеєм Голодомору оцифрувало та оприлюднило кримінальні справи, пов’язані з діями радянської влади. На електронній мапі вже доступні фотокопії понад тисячі архівних справ, а також інформація про ще таку ж кількість документів, знищених у 1956 році.

"Ці матеріали доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українського народу. Ми повинні пам’ятати про це, щоб ніколи не поступатися своєю свободою", - написав Клименко у Telegram.

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