В Україні відкрили справу проти австрійських архітекторів через будівництво опери у Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке бере участь у будівництві оперного театру в незаконно анексованому Росією Севастополі. Про це у суботу, 5 грудня, повідомив спецпредставник з питань санкційної політики міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв.

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"Україна запустила також внутрішньодержавні процедури для запровадження проти бюро санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим", - написав Макєєв у соцмережі Facebook.

Крім того, Київ закликав відповідальний іноземний та український бізнес відмовитися від будь-яких проєктів з Coop Himmelb(l)au. "Ми не будемо толерувати такого відвертого ігнорування українського суверенітету та співробітництва з російською окупаційною адміністрацією. Керівництво цієї австрійської компанії вирішило стати на тонкий лід. Їм буде заборонено в'їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат", - наголосив Макєєв.

Раніше посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив про участь австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au у побудові оперного театру в Севастополі. "На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії", - написав Щерба в Facebook і додав, що Прікс не прислухався до його аргументів.

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Дивитись відео 01:52 Поділитись Дмитро Кулеба про міжнародну платформу щодо Криму (02.06.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3d9Hn Дмитро Кулеба про міжнародну платформу щодо Криму