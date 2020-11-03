В Україні відкрили справу проти австрійських архітекторів через будівництво опери у Криму

Представникам австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au також заборонять в'їзд до України, заявили в міністерстві закордонних справ України.
Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження проти представників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, яке бере участь у будівництві оперного театру в незаконно анексованому Росією Севастополі. Про це у суботу, 5 грудня, повідомив спецпредставник з питань санкційної політики міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв.
Читайте також: Чи має Володимир Зеленський стратегію з повернення Криму?
"Україна запустила також внутрішньодержавні процедури для запровадження проти бюро санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим", - написав Макєєв у соцмережі Facebook.
Крім того, Київ закликав відповідальний іноземний та український бізнес відмовитися від будь-яких проєктів з Coop Himmelb(l)au. "Ми не будемо толерувати такого відвертого ігнорування українського суверенітету та співробітництва з російською окупаційною адміністрацією. Керівництво цієї австрійської компанії вирішило стати на тонкий лід. Їм буде заборонено в'їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат", - наголосив Макєєв.
Раніше посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив про участь австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au у побудові оперного театру в Севастополі. "На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії", - написав Щерба в Facebook і додав, що Прікс не прислухався до його аргументів.
Читайте також: США готові до співпраці у створенні "Кримської платформи"
Володимир Зеленський хоче створити міжнародну платформу для вирішення питання анексії Росією Криму. Опитані DW експерти не радять покладати на неї великі надії, поки в Москві править Володимир Путін.
Міністри закордонних справ держав НАТО, а також України та Грузії обговорять безпекову ситуацію в Чорному морі. Єнс Столтенберг заявив, що Альянсу слід посилити свою присутність у регіоні через дії Росії.
Причиною накладеного арешту стало порушення російським авіаперевізником українських правил в'їзду та виїзду до анексованого Росією Криму, кажуть у СБУ.