СБУ наклала арешт на 44 російських літаки за польоти в Крим

Причиною накладеного арешту стало порушення російським авіаперевізником українських правил в'їзду та виїзду до анексованого Росією Криму, кажуть у СБУ.
Служба безпеки України (СБУ) наклала за матеріалами слідчих арешт на 44 пасажирські літаки одного з російських авіаперевізників, що порушили порядок в'їзду та виїзду на тимчасово анексовану територію АР Крим. Про це повідомив у вівторок, 17 листопада пресцентр СБУ.
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У спецслужбі наголосили, що арешт накладено в рамках кримінального провадження щодо порушення іноземними авіакомпаніями правил міжнародних перельотів і незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
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"Під час досудового розслідування встановлено, що нині 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення на анексований півострів, порушуючи норми українського законодавства", - йдеться в повідомленні.
Тож накладення арешту та проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, зокрема до європейських країн, сподіваються в СБУ.
Затриманих учасників організації залучали до участі у рейдерських захопленнях і протестних акціях, повідомляють в СБУ. Українські ЗМІ уточнюють, що затримані працювали на Віктора Медведчука.
Затриманий у Києві член терористичного угруповання "Ісламська держава" перебував у міжнародному розшуку й входить до керівної ланки ІД, повідомили в СБУ.