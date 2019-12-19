 СБУ наклала арешт на 44 російських літаки за польоти в Крим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

СБУ наклала арешт на 44 російських літаки за польоти в Крим

Причиною накладеного арешту стало порушення російським авіаперевізником українських правил в'їзду та виїзду до анексованого Росією Криму, кажуть у СБУ.

Служба безпеки України

Служба безпеки України (СБУ) наклала за матеріалами слідчих арешт на 44 пасажирські літаки одного з російських авіаперевізників, що порушили порядок в'їзду та виїзду на тимчасово анексовану територію АР Крим. Про це повідомив у вівторок, 17 листопада пресцентр СБУ.

Читайте також: Деокупація Криму: німецькі експерти про кримську риторику Зеленського

У спецслужбі наголосили, що арешт накладено в рамках кримінального провадження щодо порушення іноземними авіакомпаніями правил міжнародних перельотів і незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Читайте також: Установчий саміт "Кримської платформи" заплановано на травень

"Під час досудового розслідування встановлено, що нині 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення на анексований півострів, порушуючи норми українського законодавства", - йдеться в повідомленні.

Тож накладення арешту та проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, зокрема до європейських країн, сподіваються в СБУ.

Дивитись відео 25:30

Вода в Крим та "істерика Росії" - Еміне Джапарова в інтерв'ю DW (30.10.2020)

DW.COM

СБУ затримала "тітушок", яких фінансували народні депутати

Затриманих учасників організації залучали до участі у рейдерських захопленнях і протестних акціях, повідомляють в СБУ. Українські ЗМІ уточнюють, що затримані працювали на Віктора Медведчука.  

У Києві затримали розшукуваного терориста "Ісламської держави" - СБУ

Затриманий у Києві член терористичного угруповання "Ісламська держава" перебував у міжнародному розшуку й входить до керівної ланки ІД, повідомили в СБУ.  

Реформа СБУ: друга спроба за парламентом

У Верховні Раді завершується робота над другою редакцією реформи СБУ. В тому, як профільний комітет намагається знайти компроміс між вимогами західних партнерів та позицією самої спецслужби, розбиралася DW.  

Також за темою

Ukraine SBU Mitarbeiter Symbolbild

СБУ заборонила російському шансон-гурту "Воровайки" в'їзд до України 19.12.2019

З метою гарантування національної безпеки України російському гурту "Воровайки" заборонили в'їзд до України, кажуть у СБУ. Серед пісень цього шансон-гурту є й така, де оспівується анексія Криму.

Russland Symbolbild Pass

Двом російським акторам заборонили в'їзд в Україну на 10 років 07.02.2020

Російським акторам, котрі знімалися в ліричній комедії "Ідеальний свідок", заборонили в'їзд в Україну терміном на 10 років. Вони двічі намагалися потрапити в Україну з Молдови, кажуть у Держприкордонслужбі.

Ukraine Russland Konflikt Krim l Hafens im ukrainischen Mariupol am Asowschen Meer

СБУ затримала російський танкер 25.07.2019

Затримане російське транспортне судно блокувало українські військові кораблі під час інциденту в Керченській протоці, стверджують у СБУ.

Реклама

Докладно

У ЄС та США вакцини від коронавірусу можуть бути зареєстровані до кінця року

Вакцини від коронавірусу з Європи та США: що про них відомо

Як відбувалися випробування вакцин від коронавірусу, розроблених компаніями Pfizer, BioNTech, Moderna та іншими?  

Перегони з коронавірусом. Як забезпечити вакциною увесь світ

Перегони з коронавірусом. Як забезпечити вакциною весь світ

Вакцинацію проти коронавірусу треба буде провести максимально швидко. Логістика процесу потребуватиме чималих зусиль.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  