СБУ наклала арешт на 44 російських літаки за польоти в Крим

Служба безпеки України (СБУ) наклала за матеріалами слідчих арешт на 44 пасажирські літаки одного з російських авіаперевізників, що порушили порядок в'їзду та виїзду на тимчасово анексовану територію АР Крим. Про це повідомив у вівторок, 17 листопада пресцентр СБУ.

Читайте також: Деокупація Криму: німецькі експерти про кримську риторику Зеленського

У спецслужбі наголосили, що арешт накладено в рамках кримінального провадження щодо порушення іноземними авіакомпаніями правил міжнародних перельотів і незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Читайте також: Установчий саміт "Кримської платформи" заплановано на травень

"Під час досудового розслідування встановлено, що нині 37 авіакомпаній РФ здійснюють регулярні авіаперевезення на анексований півострів, порушуючи норми українського законодавства", - йдеться в повідомленні.

Тож накладення арешту та проведення подальших слідчих дій дасть можливість обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, зокрема до європейських країн, сподіваються в СБУ.