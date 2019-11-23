 У Києві затримали розшукуваного терориста ″Ісламської держави″ - СБУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2020

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У Києві затримали розшукуваного терориста "Ісламської держави" - СБУ

Затриманий у Києві член терористичного угруповання "Ісламська держава" перебував у міжнародному розшуку й входить до керівної ланки ІД, повідомили в СБУ.

СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві одного з членів міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", йдеться в оприлюдненому в середу, 9 вересня, повідомленні пресслужби СБУ.

"У столиці Служба безпеки України затримала одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває в розшуку по лінії Інтерполу", - йдеться в повідомленні на сайті пресслужби СБУ.

За отриманими СБУ даними, затриманий є вихідцем з однієї з пострадянських країн і входить у керівну ланку терористів "Ісламської держави". Встановлено, що раніше затриманий був заступником чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в міжнародному аеропорту імені Ататюрка в 2016 році в Туреччині, зазначається у повідомлені.

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За цими даними, затриманий член ІД брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків та організацією терактів. 2018 року затриманий за підробленими документами незаконно прибув до України. У Київській області він створив злочинне угруповання, до якого входили вихідці з країн Центральної Азії, заявляють в СБУ.

За цією інформацією, затриманий і надалі здійснював координацію організацій "Ісламської держави" за кордоном. Він перебуває під арештом на строк 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки. СБУ також перевіряє можливу причетність затриманого до підготовки терористичних актів на території України, йдеться в повідомленні.

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