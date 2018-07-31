У Німеччині затримали чотирьох чоловіків за підозрою в підготовці ісламістських терактів

У Німеччині у середу вранці, 15 квітня, затримали чотирьох чоловіків за підозрою у плануванні терористичних нападів з ісламістських мотивів. Їхній арешт у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході країни санкціонував федеральний прокурор, який відповідає в Німеччині за розслідування злочинів, які загрожують державній безпеці.

Четверо підозрюваних та ще один чоловік, який вже перебуває під вартою, за даними слідства, планували напади в Німеччині від імені терористів "Ісламської держави" (ІД), повідомили у федеральній прокуратурі ФРН.

За цими даними, п'ятеро чоловіків планували здійснити напади на американські військові об'єкти у Німеччині та на окремих осіб, зокрема, одного критика ісламу. Водночас безпосередньої небезпеки того, що напади можуть відбутися дуже скоро, не було, уточнили у прокуратурі.

Правоохоронці провели обшуки у містах Ессен, Нойс, Зіґен та в окрузі Гайнсберг. Під час обшуків у чоловіків виявили вогнепальну зброю та інструкції з виготовлення бомб.

Зазначається, що усім затриманим від 24 до 32 років. Цього ж дня вони мають постати перед слідчим суддею Федерального суду Німеччини. Прокуратура вимагає арешту чоловіків.

П'ятий чоловік вже перебував у слідчому ізоляторі з березня 2019 року, він був заарештований через інші звинувачення. Утім, через підозру в тероризмі федеральний прокурор взяв на себе слідство щодо нього.

За даними інформагенції dpa, чоловіки приєдналися до ІД у січні 2019 року. Зазначається, що спочатку вони планували поїхати до Таджикистану, щоб брати участь терористичних нападах, але потім вони змінили свої плани.