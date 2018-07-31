 У Німеччині затримали чотирьох чоловіків за підозрою в підготовці ісламістських терактів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині затримали чотирьох чоловіків за підозрою в підготовці ісламістських терактів

На заході Німеччини затримали чотирьох чоловіків з Таджикистану, яким закидають підготовку терактів від імені "Ісламської держави" разом із п'ятим уже затриманим підозрюваним.

У Німеччині затримали чотирьох підозрюваних ісламістів, які нібито планували напади від імені терористів ІД

У Німеччині затримали чотирьох підозрюваних ісламістів, які нібито планували напади від імені терористів ІД

У Німеччині у середу вранці, 15 квітня, затримали чотирьох чоловіків за підозрою у плануванні терористичних нападів з ісламістських мотивів. Їхній арешт у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході країни санкціонував федеральний прокурор, який відповідає в Німеччині за розслідування злочинів, які загрожують державній безпеці.

Четверо підозрюваних та ще один чоловік, який вже перебуває під вартою, за даними слідства, планували напади в Німеччині від імені терористів "Ісламської держави" (ІД), повідомили у федеральній прокуратурі ФРН.

За цими даними, п'ятеро чоловіків планували здійснити напади на американські військові об'єкти у Німеччині та на окремих осіб, зокрема, одного критика ісламу. Водночас безпосередньої небезпеки того, що напади можуть відбутися дуже скоро, не було, уточнили у прокуратурі.

Правоохоронці провели обшуки у містах Ессен, Нойс, Зіґен та в окрузі Гайнсберг. Під час обшуків у чоловіків виявили вогнепальну зброю та інструкції з виготовлення бомб.

Зазначається, що усім затриманим від 24 до 32 років. Цього ж дня вони мають постати перед слідчим суддею Федерального суду Німеччини. Прокуратура вимагає арешту чоловіків.

П'ятий чоловік вже перебував у слідчому ізоляторі з березня 2019 року, він був заарештований через інші звинувачення. Утім, через підозру в тероризмі федеральний прокурор взяв на себе слідство щодо нього.

За даними інформагенції dpa, чоловіки приєдналися до ІД у січні 2019 року. Зазначається, що спочатку вони планували поїхати до Таджикистану, щоб брати участь терористичних нападах, але потім вони змінили свої плани.

Дивитись відео 02:57

Репортаж із Грозного: бойовики ІД повертаються в Чечню (23.01.2018)

Також за темою

Tadschikistan

ІД взяла відповідальність за напад на іноземців у Таджикистані 31.07.2018

Внаслідок нападу на групу іноземних туристів у Таджикистані загинуло четверо осіб. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад.

Polizeieinsatz im Flüchtlingsheim Razzia Archivbild Symbolbild

У ФРН поліція затримала 10 підозрюваних в тероризмі 30.03.2019

Німецькі правоохоронці провели серію антитерористичних рейдів у двох федеральних землях, у рамках яких було затримано 10 підозрюваних у тероризмі.

Irak - Mosul - IS

В Іраку засуджено німкеню й француза до довічного ув'язнення за членство в ІД 06.08.2018

Суд в Багдаді засудив до довічного ув'язнення німкеню та француза. Їм закидають членство в терористичному угрупованні "Ісламська держава".

Реклама

Докладно

Лісові пожежі в Чорнобильській зоні. Фото зроблене 10 квітня 2020 року

Пожежі біля ЧАЕС: наскільки це небезпечно?

У МАГАТЕ, посилаючись на українські дані, назвали наявні рівні радіації такими, які "не становлять ризику для здоров'я".  

Так злітає найбільший у світі транспортний літак АН-225 Мрія

Як українські "Руслани" та "Мрія" рятують світ (відео)

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  