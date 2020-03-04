У Кабулі розстріляли 27 людей - мирна угода США з талібами під загрозою

У столиці Афганістану у п'ятницю, 6 березня, невідомі розстріляли 27 людей під час проведення урочистої церемонії з вшанування пам'яті вбитого в 1995 талібами під час громадянської війни Абдули Алі Мазарі. Він був лідером афганської меншини етнічних хазар, які в основному є мусульманами-шиїтами.

За офіційними даними, у лікарнях Кабула перебувають 55 поранених. За словами представника МВС Афганістану, усі жертви були мирними жителями-шиїтами. Під час нападу на місці перебував прем'єр-міністр країни та один з основних учасників президентських виборів минулого року, повідомляє агенція АР.

Згодом у радикальному ісламістському русі "Талібан" заявили про свою непричетність до нападу, додає агенція Reuters.

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Напад стався лише через кілька днів після підписання між США та ісламістським рухом "Талібан" історичної мирної угоди. Вона мала покласти край війні в Афганістані, яка триває 18 років. У рамках угоди було домовлено, що США виводять свої війська з Афганістану за умови дотримання талібами низки обіцянок, серед яких - боротьба з тероризмом.