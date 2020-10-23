СБУ затримала "тітушок", яких фінансували народні депутати

Співробітники Служби безпеки України затримали в Київській області двох учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі в рейдерських захопленнях, мітингах та акціях протесту. Про затримання повідомляється у п'ятницю, 23 жовтня, на сайті СБУ.

"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і боєприпаси, які вилучили під час обшуків правоохоронці.

Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.

У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.

Читайте також: Медведчук пояснив, який фрагмент Біблії Гутенберга є в його колекції