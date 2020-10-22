США готові до співпраці у створенні "Кримської платформи"

Сполучені Штати Америки готові до співпраці над створенням ініційованої Україною "Кримської платформи", повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою, повідомляє в понеділок, 26 жовтня, пресслужба МЗС України.

"Еміне Джапарова висловила вдячність США за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та непохитну позицію щодо агресії Росії на Донбасі і незаконної окупації Криму. У цьому зв’язку вона детально поінформувала співрозмовницю про бачення української сторони основних елементів та субстантивного наповнення Кримської платформи, головною метою якої має стати консолідація політики невизнання міжнародним співтовариством окупації Криму", - йдеться в оприлюдненому повідомленні.

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У свою чергу Крістіна Квін висловила готовність співпрацювати з Україною та наголосила, що позиція США, закріплена у Декларації щодо Криму, яка була оприлюднена Державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою та незмінною - Крим є частиною України і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати.

Кримська платформа

Нагадаємо, після оголошення останнього режиму припинення вогню на Донбасі минулого літа у фокусі зовнішньополітичних заяв офіційного Києва знову дедалі частіше почало опинятися питання анексії Росією Криму.

У вересні 2020 року під час виступу перед Генеральною асамблеєю ООН український президент Володимир Зеленський оголосив про створення "міжнародної кримської платформи". Її метою, за словами Зеленського, має стати "захист прав кримчан та деокупація півострова".

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А у посланні до Верховної Ради у вівторок, 20 жовтня, він повідомив, що вже "предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами".

"Багато з них готові приєднатися і брати в ній активну участь", - сказав тоді Зеленський.

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