В Україні у "червоних" зонах заборонили ходити без маски на вулицях

Уряд України заборонив у "червоних" карантинних зонах епіднебезпеки з COVID-19 перебувати на територіях загального користування без засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот. При цьому це може бути як медична маска, так і виготовлена самостійно.

Читайте також: Кличко лякає "другим Буковелем", просить уряд посилити обмеження

Відповідну норму внесено до оновленої "карантинної" постанови Кабінету міністрів, яку розміщено на сайті уряду. До територій загального користування в Україні належать парки, сквери, майданчики, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, пляж, кладовище тощо.

Заборонена робота підвісних канатних доріг

Крім цього, згідно з оновленою постановою уряду, в Україні також заборонена робота підвісних канатних доріг. Водночас, згідно з техрегламентом канатних доріг, бугельний підйомник є окремим видом канатної дороги і має інше визначення, ніж підвісна канатна дорога, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Блокпости замість лиж: курорт "Буковель" закрили на карантин

Як повідомлялося, рішенням місцевої влади від 13 березня цього року було зупинено на два тижні роботу найбільшого в Україні гірськолижного курорту "Буковель", розташованого в "червоній" за COVID-19 Івано-Франківській області.

Однак інші гірськолижні курорти, зокрема і в "червоних" зонах, продовжили роботу, хоча на багатьох із них перестали працювати веб-камери.

Читайте також: Київська та Сумська області доповнили перелік "червоних" зон

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі до "червоної" зони входять Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Сумська та Львівська області. З 25 березня карантинні обмеження "червоної" зони впроваджують також у Дніпрі.