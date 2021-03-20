 В Україні у ″червоних″ зонах заборонили ходити без маски на вулицях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2021

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Новини

В Україні у "червоних" зонах заборонили ходити без маски на вулицях

Кабмін України зобов'язав у "червоних" зонах коронавірусного карантину носити маски в громадських місцях, зокрема в парках, скверах, на площах та бульварах, а також пляжах і цвинтярах.

В Україні у червоних зонах заборонили ходити без маски на вулицях

В Україні у "червоних" зонах заборонили ходити без маски на вулицях

Уряд України заборонив у "червоних" карантинних зонах епіднебезпеки з COVID-19 перебувати на територіях загального користування без засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот. При цьому це може бути як медична маска, так і виготовлена самостійно.

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Відповідну норму внесено до оновленої "карантинної" постанови Кабінету міністрів, яку розміщено на сайті уряду. До територій загального користування в Україні належать парки, сквери, майданчики, площі, бульвари, проспекти, вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, пляж, кладовище тощо.

Заборонена робота підвісних канатних доріг

Крім цього, згідно з оновленою постановою уряду, в Україні також заборонена робота підвісних канатних доріг. Водночас, згідно з техрегламентом канатних доріг, бугельний підйомник є окремим видом канатної дороги і має інше визначення, ніж підвісна канатна дорога, зазначає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Як повідомлялося, рішенням місцевої влади від 13 березня цього року було зупинено на два тижні роботу найбільшого в Україні гірськолижного курорту "Буковель", розташованого в "червоній" за COVID-19 Івано-Франківській області.

Однак інші гірськолижні курорти, зокрема і в "червоних" зонах, продовжили роботу, хоча на багатьох із них перестали працювати веб-камери.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі до "червоної" зони входять Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, Сумська та Львівська області. З 25 березня карантинні обмеження "червоної" зони впроваджують також у Дніпрі.

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