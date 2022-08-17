В Україні стартував нацвідбір на "Євробачення-2023"

Суспільне мовлення України розпочало в середу, 17 серпня, прийом заявок на участь в національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023". Їх прийматимуть до 15 жовтня. Про це повідомляється на сайті мовника.

Хто саме представить Україну, стане відомо під час фіналу нацвідбору, який відбудеться у Києві в грудні. Суспільне зазначає, що вперше процес підготовки до конкурсу стартує влітку.

Крім того, цього року склад і журі нацвідбору, а також журі від України на самому конкурсі визначать глядачі за допомогою онлайн-голосування.

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Дмитро Шуров - новий продюсер нацвідбору

Офіційним музичним продюсером нацвідбору стане музикант Дмитро Шуров (Pianoбой).

"Я радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту", - коментує Шуров свою роль у нацвідборі.

Як і в попередні роки, до участі у "Євробаченні" допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи були створені спеціально для участі у конкурсі. Конкурсанти можуть брати участь з піснею будь-якою мовою, крім російської.

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Великобританія проведе конкурс від імені України

Попри перемогу українського гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022", наступний конкурс відбудеться не в Україні, а у Великобританії, виконавець якої посів друге місце цього року. Відповідне рішення з міркувань безпеки ухвалила Європейська мовна спілка.

У BBC, які організовують конкурс, запевнили, що відзначать та представлятимуть Україну протягом всього "Євробачення-2023". Крім того, Україна, як держава-переможниця конкурсу минулого року, автоматично потрапить до фіналу.

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