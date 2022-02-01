В Україні подорожчали пластикові пакети

У вівторок, 1 лютого, набула чинності постанова Кабінету міністрів України, що встановлює мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

Відтепер мінімальні роздрібні ціни становитимуть: дві гривні - пакет без ручок і бокових складок, дві з половиною гривні - пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок, три гривні - пакет з ручками і боковими складками.

В уряді вважають, що ця постанова дозволить обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні. "Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля", - пояснював заступник міністра економіки України Денис Кудін.

У Кабміні розраховують, що затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику.

Нагадаємо, що 10 грудня 2021 року в Україні почала діяти заборона на безкоштовні пластикові пакети у сфері обслуговування. Це рішення стосується магазинів, супермаркетів, аптек, закладів харчування та інших закладів сфери надання послуг.

Порушення такої заборони каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума штрафу становитиме від 3400 до 8500 гривень.

Зазначимо, що безкоштовне використання пластикових пакетів заборонене майже у всіх країнах Європейського Союзу.