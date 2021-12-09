 Заборона пластикових пакетів в Україні: а що замість них (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.12.2021

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Україна

Заборона пластикових пакетів в Україні: а що замість них (відео)

В Україні зробили перший крок до заборони пластикових пакетів. 10 грудня набуває чинності закон з обмеження використання поліетиленових кульків. Що це означає для продавців та покупців - дивіться у репортажі DW.

Середньостатистичний німець використовує 70 пластикових пакетів на рік, а українець - близько 500

Середньостатистичний німець використовує 70 пластикових пакетів на рік, а українець - близько 500

З 10 грудня починає впроваджуватися законопроєкт "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Перший етап передбачає, що у закладах торгівлі й громадського харчування мають зникнути безкоштовні поліетиленові пакети - відтепер за них доведеться платити. Щоправда, скільки вони коштуватимуть - досі невідомо. Адже Кабмін досі так і не спромігся затвердити постанову, де був би прописаний механізм встановлення ціни на пакети залежно від їхньої товщини. Чим замінити кульки? Ось альтернативи: 

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Заборона одноразового пластику: чи наслідує Україна приклад ЄС? (відео)

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Докладно

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