В Україні почала діяти заборона на безкоштовні пластикові пакети

В Україні з п'ятниці, 10 грудня, набрала чинності заборона використовувати безкоштовні пластикові пакети у сфері обслуговування. Відтепер пакети мають продавати за ціною від двох до трьох гривень.

Це рішення стосується магазинів, супермаркетів, аптек, закладів харчування та інших закладів сфери надання послуг. Порушення такої заборони каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення сума штрафу становитиме від 3400 до 8500 гривень.

Мета - зменшити пластикові відходи

У пояснювальній записці до закону "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" йдеться про те, що щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів і всього близько шести відсотків відправляє на переробку.

Нове обмеження запровадили для запобігання утворенню пластикових відходів. Заборона поки не поширюватиметься на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі, призначені для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду. Цей виняток діятиме до 2023 року.

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Наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

Нагадаємо, закон про обмеження обігу пластикових пакетів Верховна Рада України ухвалила у червні цього року, надавши уряду повноваження встановлювати мінімальні роздрібні ціни на них. Передбачається, що вони становитимуть: дві гривні - за пакет без ручок (без бічних складок); 2,5 гривні - без ручок (з бічними складками); з ручками (без бічних складок); три гривні - з ручками (з бічними складками).

Зазначимо, що майже у всіх країнах ЄС заборонене використання безкоштовних пластикових пакетів.