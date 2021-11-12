В Україні навесні можуть почати COVID-вакцинацію дітей від п'яти років - МОЗ

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про можливий початок вакцинації від коронавірусу дітей віком від п'яти років навесні 2022 року. Про це він заявив в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах", - підкреслив він. "Ми (МОЗ України. - Ред.) плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", - заявив головний санлікар.

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Водночас Кузін зауважив, що на рівні Євросоюзу питання щеплення від коронавірусу дітей від 5 років ще не розглядалось.

В Україні щеплюють від коронавірусу підлітків

Наразі в Україні дозволено вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 років. Кузін наголосив, що щеплення дітям роблять лише за згодою батьків. За його даними, в Україні вже вакциновано близько 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.

Дітей старше п'яти років офіційно дозволилищеплювати в США та Ізраїлі з кінця жовтня 2021 року третиною дорослої дози препарату BioNTech/Pfizer і зараз пропонують їм бустерну дозу щеплення.

З початку кампанії з вакцинації в Україні зроблено майже 29 мільйонів щеплень. Повний курс вакцинації двома дозами пройшли 14 мільйонів українців. За останню добу зафіксовано 5429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед захворілих - 306 дітей.