В Україні на Великдень чергуватиме 20 тисяч правоохоронців

На Великдень до забезпечення правопорядку буде залучено майже 20 тисяч правоохоронців, із них понад 17 тисяч поліцейських. Також в усіх областях працюватимуть ситуаційні центри в управліннях поліції.

До забезпечення правопорядку під час Великодніх свят буде залучено майже 20 тисяч правоохоронців. Про це повідомив у четвер, 13 квітня, тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Іван Вигівський.

"Загалом богослужіння проходитимуть у майже 13 тисячах храмів. Наше головне завдання - забезпечити публічну безпеку та порядок з урахуванням терористичних загроз, а також провокацій, які можливі з боку ворога. Відтак до забезпечення правопорядку буде залучено майже 20 тисяч правоохоронців, із них понад 17 тисяч поліцейських", - цитує Вигівського пресслужба Нацполіції.

За його словами, біля культових споруд також працюватимуть вибухотехніки та кінологи, які перевірятимуть храми та прилеглу територію, а біля всіх храмів і церков буде посилено патрулювання. Крім того, для оперативного реагування на ймовірні правопорушення в усіх обласних управліннях поліції розпочнуть роботу ситуаційні центри.

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На Великдень церкви будуть відкриті цілодобово

Також Вигівський нагадав, що під час проведення богослужінь на Великодні свята храми для вірян будуть відкриті цілодобово, але комендантську годину не скасовуватимуть. Зокрема, в Києві вона триватиме з опівночі до п'ятої ранку.

Віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, зможуть залишатися в храмі на всю ніч, до її завершення, зауважили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) . Залишати храми і знаходитися на вулицях чи в інших громадських місцях під час комендантської години заборонено, попередили у КМВА.

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Нагадаємо, православні та греко-католики у 2023 році відзначатимуть Великдень 16 квітня.