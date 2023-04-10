РФ використовує релігію як зброю у війні проти України - ISW

Військові та окупаційні адміністрації РФ піддають репресіям різні релігійні групи в Україні, в той час як Москва використовує підконтрольну УПЦ МП для дискредитації України, стверджують в Інституті вивчення війни.

Під час війни проти України Росія не лише проводить репресії за ознакою релігійної приналежності на окупованих територіях, але й використовує релігійну тематику для дискредитації України, йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW ) від 10 квітня.

"Росія продовжує використовувати релігію як зброю, намагаючись дискредитувати Україну на міжнародній арені та використовує інформаційні операції щодо релігії для просування військових цілей", - зауважують аналітики.

Репресії на окупованих територіях

За даними ISW, від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року російські військові або окупаційна влада вчинили щонайменше 76 актів релігійних переслідувань.

Були закриті, націоналізовані або примусово переведені до юрисдикції Російської православної церкви (РПЦ) щонайменше 26 місць богослужінь, вбиті або захоплені не менше 29 священників або релігійних лідерів, пограбовані, осквернені чи навмисно знищені щонайменше 13 культових споруд на окупованих територіях.

"Ці випадки релігійних репресій не є поодинокими інцидентами, а радше частиною цілеспрямованої кампанії з систематичного викорінення "небажаних" релігійних організацій в Україні та просування Московського патріархату", - зауважують в інституті.

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Найбільше репресій - проти ПЦУ і протестантів

Найбільше репресіям піддаються священники та віряни Православної церкви України (ПЦУ). 34 відсотки відомих випадків релігійних переслідувань були спрямовані саме проти ПЦУ, попри те, що Кремль позиціонує себе "захисником християнства загалом і східного православ'я зокрема". В ISW вважають, що РФ проводить спрямовану компанію з її знищення.

Також численних утисків зазнають інші конфесії, "які є виразно українськими за культурою", зокрема Українська греко-католицька церква (УГКЦ). Багато повідомлень надходить і про переслідування протестантів. 34 відсотки утисків стосувалися саме протестантів, найбільше - баптистів (13 відсотків).

"Систематичні релігійні переслідування Росії підтримують більшу російську кампанію культурного геноциду проти України", - зауважують аналітики.

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УПЦ МП як інструмент Москви

В ISW також вважають, що Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) є підконтрольною Кремлю частиною РПЦ та "інструментом російської гібридної війни".

З одного боку, зауважують в інституті, деякі представники УПЦ МП прямо підтримували війська РФ і після вторгнення в 2014 році і в 2022 році, надаючи свої споруди під військові склади, гарнізони, польові госпіталі та навіть бойові позиції.

З іншого боку, попри релігійні репресії на окупованих територіях Москва намагається представити УПЦ МП як жертву "репресій" з боку України. "Кремль використовує цю інформаційну операцію, щоби звинуватити Україну в релігійній нетерпимості до Московського патріархату та отримати прихильність релігійних громад у всьому світі", - зауважують аналітики.

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Використання Великодня для спекуляцій

Не виключають в ISW і того, що напередодні православного Великодня, який відзначатиметься 16 квітня, Росія знов закликатиме до перемир'я, так само, як робила це на Різдво. "(Президент Росії Володимир. - Ред.) Путін може закликати до припинення вогню, щоб представити Україну як непоступливу та таку, що не бажає зробити необхідні кроки для переговорів", - зазначають в інституті, додаючи, що потенційна відмова Києва сприятиме інформаційній операції РФ щодо так званих "релігійних утисків" в Україні.

Водночас аналітики наголошують: жоден комбатант не зобов'язаний погоджуватися на припинення вогню з релігійних чи будь-яких інших міркувань. "Кремль тим самим не продемонструє більшої відданості захисту християнства чи християнських цінностей і не продемонструє, що Київ відкидає ці цінності. Путін лише вкотре продемонструє свій цинізм", - резюмують в ISW.