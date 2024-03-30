ООН заявляє про поранення 4 людей внаслідок вибуху в Лівані

Троє воєнних спостерігачів Організації Об'єднаних Націй (ООН) і перекладач зазнали поранень в суботу, 30 березня, внаслідок вибуху на півдні Лівану. Про це йдеться у заяві Тимчасових сили ООН в Лівані (UNIFIL) у соціальній мережі X.

"Сьогодні вранці троє воєнних спостерігачів Організації ООН з нагляду за перемир'ям (UNTSO) і один помічник з ліванської мови, які здійснювали піший патруль уздовж "блакитної лінії", зазнали поранень внаслідок вибуху неподалік місця, де вони знаходилися", - йдеться у повідомленні. Їх евакуювали для надання медичної допомоги.

Причина вибуху з'ясовується, заявили в UNIFIL. Водночас в організації наголосили, що згідно з міжнародним гуманітарним правом усі сторони несуть відповідальність за забезпечення захисту некомбатантів, зокрема миротворців, журналістів, медичного персоналу і цивільних. "Ми повторюємо наш заклик до всіх сторін припинити нинішні сильні перестрілки, поки більше людей не постраждали без потреби", - йдеться у заяві.

Ізраїль заявляє про свою непричетність

В UNTSO не вказали джерело обстрілу, але офіційне національне інформаційне агентство Лівану звинуватило Ізраїль, пише AFP. Водночас Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у своїй в соцмережі X заявила, що не причетна до цього інциденту.

"Всупереч повідомленням, ЦАХАЛ не завдавав удару по автомобілю Тимчасових сил ООН в Лівані в районі Рмейшу сьогодні вранці", - йдеться у заяві ЦАХАЛу у суботу.

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Ізраїль і Ліван ведуть регулярний транскордонний вогонь

Після нападу на Ізраїль бойовиків терористичної організації ХАМАС у жовтні 2023 року, ізраїльські військові і підтримуваний Іраном рух "Хезболла" ведуть регулярний транскордонний вогонь. За даними AFP, внаслідок цих дій в Лівані загинули близько 347 людей: в основному бойовики "Хезболли", але й щонайменше 68 мирних жителів. Бойові дії змусили переміститися десятки тисяч людей на півдні Лівану і на півночі Ізраїлю, де, за словами ізраїльських військових, загинули 10 солдатів і вісім цивільних.

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Організація UNTSO була заснована в 1948 році, після створення держави Ізраїль, як миротворча місія для моніторингу припинення вогню та дотримання угод про перемир'я між Ізраїлем та арабськими країнами, як-от Ліван. Організація також допомагає іншим миротворчим операціям ООН у регіоні, зокрема миростворчим силам UNIFIL, яким доручено здійснювати моніторинг ізраїльсько-ліванської прикордонної зони.