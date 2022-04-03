 В ООН нарахували вже 1417 загиблих цивільних в Україні, ще 2038 поранено | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2022

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Новини

В ООН нарахували вже 1417 загиблих цивільних в Україні, ще 2038 поранено

Фактичні цифри загиблих і поранених цивільних значно вищі, визнають у УВКПЛ ООН. Найважче оцінити ситуацію з втратами цивільного населення у Маріуполі, Волновасі, Ізюмі, Попасній, Ірпені, йдеться в доповіді.

Загиблий цивільний поблизу Бучі

Загиблий цивільний поблизу Бучі

Розпочата Росією війна проти України вже забрала життя щонайменше 1417 цивільних, а ще 2038 мирних жителів отримали поранення. Такі дані щодо підтверджених втрат серед мирних жителів містить актуалізована доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюднена в неділю, 3 квітня.

Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з широкою зоною ураження, зокрема "обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться в зведенні.

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За підтвердженими даними ООН, загинуло 293 чоловіки, 201 жінка, 40 хлопчиків і 22 дівчинки, водночас стать 59 дітей і 802 дорослих поки що не вдалося встановити. Серед 2038 поранених 41 дівчинка і 38 хлопчиків, а також 92 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Справжній масштаб трагедії значно більший

Утім, у самому УВКПЛ визнають, що "фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують на підтвердження".

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Це твердження стосується, приміром, Маріуполя і Волновахи в Донецькій області, Ізюма в Харківській області, Попасної в Луганській області та Ірпеня в Київській області, де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації і не внесені до опублікованої статистики, зазначають автори доповіді.

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