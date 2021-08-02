 В ОБСЄ розкритикували українську владу через блокування ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В ОБСЄ розкритикували українську владу через блокування ЗМІ

В ОБСЄ висловили занепокоєння через те, що РНБО заблокувала роботу в Україні низки сайтів, серед яких "Страна.ua", "Ведомости" і "Московский комсомолец".

прапори обсє

ОБСЄ вбачає обмеження свободи медіа в Україні

В Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) занепокоєні практикою застосування Україною санкцій проти медіа. Про це заявила представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро, ідеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті організації у середу, 25 серпня.

"Представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро сьогодні висловила свою стурбованість практикою України щодо застосування санкцій, які негативно впливають на роботу медіа і журналістів", - сказано в ньому. ОБСЄ пояснює, що її коментар послідував за рішеннями Ради національної безпеки і оборони України заборонити доступ до низки сайтів, зокрема "Страна.ua", "Ведомости" і "Московский комсомолец".

Читайте також: Підозра від СБУ, пропаганда на користь РФ: що відомо про Анатолія Шарія

"У той час як Україна має законне право захищати свою національну безпеку, влада має знайти збалансоване рішення щодо медіа, яке зберегло б плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації та різноманітність думок відповідно до міжнародних стандартів та зобов'язань", - наголосила Рібейро. ОБСЄ вважає, що будь-які санкції проти ЗМІ мають бути предметом ретельної перевірки і супроводжуватися процесуальними гарантіями для запобігання неправомірного втручання.

Нагадаємо, 21 серпня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужви, компаній-видавців "Страна.ua", а також блогерів Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій. Також під санкції потрапили юридичні особи - компанії-видавці "Страна.ua": ТОВ "Ласмак", "Маджера", ''Смарт медіамережа''. Санкції були запроваджені також проти низки російських ЗМІ.

Дивитись відео 09:35

Відключення каналів Медведчука: боротьба з пропагандою чи свободою слова? (04.02.2021)

Також за темою

This illustration picture set up on January 4, 2013 shows a laptop screen displaying a denial of access message on the homepage of 'Annals of the Yellow Emperor' in Beijing. A liberal Chinese journal had its website shut down on January 4, it said, after it urged the country's Communist leaders -- who regularly promise reform -- to follow the constitution. The website of Annals of the Yellow Emperor, a prominent Beijing-based publication, was closed days after it published an article arguing that China's constitution lays out a roadmap for political change. AFP PHOTO (Photo credit should read STF/AFP/Getty Images)

Чорний список сайтів: як держава хоче контролювати доступ українців до інтернету 02.08.2021

РНБО пропонує формалізувати наявні в Україні заборони в інтернеті і посилити контроль за їхнім дотриманням. Чи створять в Україні свій реєстр заборонених сайтів і хто до нього потрапить, з'ясовувала DW.

KIEV, UKRAINE - AUGUST 23: Leaders pose for a family photo during Crimea Platform summit in Kiev, Ukraine on August 23, 2021. A total of 40 countries have confirmed they will attend the Crimea Platform summit in Kiev on Aug. 23, UkraineÄôs foreign minister said on Friday. Fatih Aktas / Anadolu Agency

Саміт "Кримської платформи": 46 країн нагадали Москві, що питання Криму не закрите 23.08.2021

У Києві відбувся установчий саміт ініціативи "Кримська платформа", метою якої є деокупація Криму. Хто приїхав на саміт і про що домовилися його учасники, - у репортажі DW.

In this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy chairs a Security Council meeting in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Feb. 18, 2020. Ukraine and Russia-backed separatists are blaming each other for an outbreak of fighting in the country's rebel-held east. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти контрабандистів 15.04.2021

РНБО планує запровадити санкції ще проти 12 контрабандистів, повідомив Зеленський. Він також розповів про плани розробити законопроєкт про статус олігарха, а також поділився, про що розмовлятиме з Меркель і Макроном.

Реклама

Докладно

Трубопрокладач Фортуна планує найближчим часом завершити прокладання газопроводу Північний потік-2

Суд щодо "Північного потоку-2": зупинка на фінішній прямій

Суд у Німеччині вирішив: для газогону "Північний потік-2" з Росії винятків у нормах ЄС не буде.  

логотип МВФ

МВФ виділив світу $650 млрд: Україна отримала $2,7 млрд

Міжнародний валютний фонд виділив на підтримку світової економіки рекордні 650 мільярдів доларів.  