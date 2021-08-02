 В Києві у Софійському соборі виставлять Конституцію Пилипа Орлика | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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В Києві у Софійському соборі виставлять Конституцію Пилипа Орлика

Латиномовний оригінал Конституції Пилипа Орлика можна побачити у Софійському соборі Києва з 16 серпня до 14 листопада. Ця Конституція опинилась в Україні вперше за 311 років.

Софійський собор у Києві

Софійський собор у Києві

З 16 серпня до 14 листопада цього року у Софійському соборі Києва буде виставлено оригінал Конституції Пилипа Орлика. Про це повідомили у Офісі президента України у п'ятницю, 13 серпня.

"З ініціативи президента Володимира Зеленського в Україну доставлено оригінал Конституції Пилипа Орлика для тимчасового експонування в рамках святкування 30-ї річниці незалежності", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства. Також зазначається, що побачити документ у цей час зможуть усі охочі.

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Конституція Орлика - вперше в Україні

У Офісі президента додали, що Конституція Пилипа Орлика потрапила в Україну вперше за 311 років з моменту її створення. В повідомленні вказується, що переговори тривали багато місяців, оскільки спочатку шведська сторона була готова надати тільки копії документа.

Але завдяки наполегливій роботі міністерства закордонних справ, посольства України в Швеції та міністерства культури Національний архів Швеції погодився надати на час оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика, відзначили у пресслужбі Зеленського.

Документ, що проголошував незалежність України

У повідомленні зазначається, що Конституція Пилипа Орлика фактично проголошувала в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю, що "було великим кроком вперед в політичній думці того часу".

Першу українську конституцію було прийнято на зборах козацтва біля містечка Тягин на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року, нагадують в Офісі президента. Вона містить преамбулу, 16 статей і присягу гетьмана.

Конституція Пилипа Орлика була укладена в двох примірниках: українською та латинською мовами і має дві староукраїнські редакції. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції в Стокгольмі.

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