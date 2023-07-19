В Криму горить полігон, окупаційна влада оголосила евакуацію

У Кіровському районі Криму оголосили евакуцію понад двох тисяч жителів через пожежу на полігоні.

4 хв. тому 4 хв. тому

4 хв. тому 4 хв. тому

В Кіровському районі анексованого Росією Криму палає полігон, повідомив у середу, 19 липня, так званий "глава" анексованого РФ півострова Сергій Аксьонов.

У зв'язку з цим окупаційна влада Криму оголосила евакуацію жителів чотирьох населених пунктів – понад двох тисяч людей. За словами Аксьонова, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Її причини ще встановлюються.

Водночас російські Telegram-канали пишуть, що пожежа виникла на складі боєприпасів. Оперативно підтвердити чи спростувати цю інформацію наразі неможливо.

Між тим, речник голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук оприлюднив два відео пожежі, підписавши їх: "Ворожий склад боєприпасів. Старий Крим". Старий Крим - це невелике історичне місто в Кіровському районі Криму.

Вибухи на Кримському мосту

Напередодні, 17 липня, на Кримському мосту сталися щонайменше два вибухи, внаслідок чого один із прольотів мосту обрушився, ще один - пошкоджено. У Росії назвали це "надзвичайною подією", водночас за даними ЗМІ, атака була спецоперацією Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) та Служби безпеки України.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", - повідомило джерело виданню "РБК-Україна". Джерело УП підтвердило цю інформацію.

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк припустила, що інформація про вибухи на Кримському мості могла бути провокацією росіян.

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