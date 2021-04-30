В Італії затримали підозрюваного в участі у боях проти України на Донбасі

Італійська поліція в рамках операції Lone Wolf затримала 50-річного експоліцейського з Кальярі, який воював на боці незаконних збройних формувань проти української армії під час конфлікту на Донбасі. Про це в п'ятницю, 30 квітня, повідомила пресслужба МВС України.

"У 2015 році він уже потрапляв у поле зору правоохоронців, які розслідували участь італійських громадян - найманців у незаконних збройних формуваннях на Сході України. Тоді затриманий уникнув покарання, бо стверджував, що не стріляв в українських бійців", - йдеться в повідомленні.

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У ньому зазначено, що тепер проти чоловіка відкрито нове кримінальне провадження, його обвинувачують у терористичній діяльності. На час слідства підозрюваний не може залишати країну, а в його помешканні вже пройшли обшуки. "Розслідування проводить спецпідрозділ Digos (відділ загальних розслідувань та спеціальних операцій), якому вже вдалося відстежити численні банківські транзакції на особистий рахунок підозрюваного, що надходили з так званої "ДНР", а також вилучити матеріали фото, відео та інші документи, які підтверджують підозру слідства", - інформує МВС України.

Нагадаємо, що раніше в квітні в Чехії заарештували п'ятьох осіб за підозрою в у злочинах, пов'язаних з тероризмом, зокрема через ймовірну участь у боях на боці проросійських бойовиків на Донбасі.